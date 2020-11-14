У нас вже третій вірус на порозі: український епідеміолог на сполох

Вакцина від коронавірусу може стати непотрібною для України через те, що вірус швидко мутує, і за період часу, поки ефективні ліки проти COVID-19 дійдуть до нашої країни, вони вже втратять свою актуальність.

Таку можливість допустила завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноградова в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Фахівець зазначила, що світу загрожує вже третій вірус, вакцин від якого досі ще не створили. Епідеміолог пояснила, що мова йде про SARS-CoV-2, потім іспанський варіант вірусу з 6-ма мутаціями, і "тепер на порозі у нас вірус норок".

"Давайте реально дивитися на ситуацію, скільки нам вже потрібно вакцин - три. А ми поки що робимо першу", - наголосила вона.

Виноградова звернула увагу, що коронавірус є РНК-містким, тобто має високу здатність до мутації, а це значно ускладнює процес створення ефективної вакцини.

У цьому контексті епідеміолог нагадала, що попри численні розробки та безліч варіантів, досі не вдалося зробити вакцину від ВІЛ-інфекції, також не вийшло винайти вакцину проти гепатиту С.

"Я наводжу цю паралель, тому що цей вірус РНК-овий. Він досить швидко набуває різних варіацій в протективних ділянках, які відповідають за імунну відповідь. І немає гарантій, що та вакцина, яку ми з вами так чекаємо, до того часу, коли вона прийде, буде нам потрібна. Тому що у нас третій вірус на порозі", - розповіла Виноградова.

Також експерт наголосила, що Україні дуже потрібна вакцина, однак з урахуванням ситуації з пандемією у світі вона закликала "брати до уваги азійську систему реагування на біологічні загрози".

"Подивіться, як вони взяли під контроль. Це єдиний правильний шлях. Вакцини - це допоміжний, а протиепідеміологічне забезпечення по тому, як реально розвивається процес - це єдиний правильний шлях для закриття проблеми", - заявила епідеміолог.

Раніше повідомлялося, що мутований коронавірус з Данії загрожує світові новою пандемією, і вчені б'ють на сполох через вірус у норок.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

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