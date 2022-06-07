Вот чтобы и у нас такое было! Украинку поразил урок музыки в обычной французской школе

13-летняя дочка женщины пошла учиться во французскую школу. Она рассказала об уроке музыки, который ее впечатлил до глубины души.

"Моя 13-летняя дочь пошла в школу во Франции. Вчера она рассказала об уроке музыки. Сначала о комнате, где на стенах висит много гитар, укулеле. Стоят специальные устройства с наушниками, можно самому создавать музыку. Урок начинается с полной тишины", - рассказала Зинченко.

Также в школе изучают испанский и английский языки. Дети там интересные и без комплексов.

"Учитель и учащиеся приветствуются языком жестов. В этой школе еще учат английский и испанский языки. Учительница рассказывала, как создать самому бас, что это такое, и как звучит. Созданные детьми композиции можно послушать всем желающим через компьютер. Все дети очень интересны и любезны, незакомплексованные – в хорошем понимании этого слова. Моя дочь счастлива", - резюмировала украинка.

В комментариях пользователи отметили, что Украине очень не хватает такого опыта.