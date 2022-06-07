От щоб і у нас таке було! Українку вразив урок музики у звичайній французькій школі

Багато українців через війну опинилися у Франції. Людям дуже подобаються місцеві школи, а уроки в них просто вражають.
Про один з таких досвідів розповіла українка Надія Зінченко, дочка якої пішла вчитися в місцеву школу.
13-річна дочка жінки пішла вчитися у французьку школу. Вона розповіла про урок музики, який її вразив до глибини душі.
"Моя 13-річна дочка пішла в школу у Франції. Вчора вона розповіла про урок музики. Спочатку про кімнату, де на стінах висить багато гітар, укулеле. Стоять спеціальні пристрої з навушниками, можна самому створювати музику. Урок починається з повної тиші", - розповіла Зінченко.
Також у школі вивчають іспанську та англійську мови. Діти там цікаві і без комплексів.
"Вчитель і учні вітаються мовою жестів. У цій школі ще вчать англійську та іспанську мови. Вчителька розповідала, як створити самому бас, що це таке, і як звучить. Створені дітьми композиції можна послухати всім бажаючим через комп'ютер. Всі діти дуже цікаві і люб'язні, незакомплексовані – в хорошому розумінні цього слова. Моя дочка щаслива", - резюмувала Українка.
У коментарях користувачі відзначили, що Україні дуже не вистачає такого досвіду.
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