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От щоб і у нас таке було! Українку вразив урок музики у звичайній французькій школі

Фото: Урок у французькій школі вразив українку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців через війну опинилися у Франції. Людям дуже подобаються місцеві школи, а уроки в них просто вражають.

Про один з таких досвідів розповіла українка Надія Зінченко, дочка якої пішла вчитися в місцеву школу.

13-річна дочка жінки пішла вчитися у французьку школу. Вона розповіла про урок музики, який її вразив до глибини душі.

"Моя 13-річна дочка пішла в школу у Франції. Вчора вона розповіла про урок музики. Спочатку про кімнату, де на стінах висить багато гітар, укулеле. Стоять спеціальні пристрої з навушниками, можна самому створювати музику. Урок починається з повної тиші", - розповіла Зінченко.

Також у школі вивчають іспанську та англійську мови. Діти там цікаві і без комплексів.

"Вчитель і учні вітаються мовою жестів. У цій школі ще вчать англійську та іспанську мови. Вчителька розповідала, як створити самому бас, що це таке, і як звучить. Створені дітьми композиції можна послухати всім бажаючим через комп'ютер. Всі діти дуже цікаві і люб'язні, незакомплексовані – в хорошому розумінні цього слова. Моя дочка щаслива", - резюмувала Українка.

У коментарях користувачі відзначили, що Україні дуже не вистачає такого досвіду.

  • Клас! Я, як вчитель музичного мистецтва, мрію, щоб у нас так було!!! Це саме те, що подобається і цікаво дітям!!!!!
  • Знову в дописі вкотре розповідають, як діти мають можливість щось творити самостійно, їх на це налагоджують. Ми ж напихаєм знаннями, причому як побільше. Дуже хочу, щоб змінилась система школи, щоб діти там раділи й готувались для життя, могли розкритись. Як зламати цю рутину, коли діти перевантажені, і купа завдань додому. Вчителі зв'язані успішністю, контрольними, що дає дирекція.
  • За кордоном ідуть вчитися на вчителя за покликом душі, а в Україні, всі хто не вступивши у вузи на інші професії. Тому і маємо те що маємо.

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Нагадаємо, що днями стало відомо, коли прийматимуть документи першокласників цього року.

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