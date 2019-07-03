Нас всех посадят: сеть "взорвал" закон Богомолец о запрете матюков

Ольга Богомолец внесла проект Закона "О противодействии сквернословия" (о дематюкации языка). Законопроект был размещен 2 июля на сайте Верховной Рады Украины и должен быть рассмотрен Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.

Отметим, что ни текста законопроекта, который бы смог разъяснить интересующие многих детали, ни объяснительной записки на сайте пока нет. Отсутствует также какое либо сообщение по этому поводу и на официальной Facebook-странице народного депутата.

Скрин: rada.gov.ua

Тем не менее, пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают закопроект, думая, на "сколько лет с конфискацией они уже успели наматериться".

"Богомолец замутила закон один... Все, ребята посадят нас... Но есть и хорошая новость - в доме с Лесиком Подервянским сидеть будем. Дематюканизация б*я!

Так как же о политике говорить?" - написал один из пользователей.

Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)

Бля*ь, это ж мне лет пять светит...

Пиз*ец. Ничего святого. И зачем теперь жить.

Дематюкизация - мое новое, любимое слово.

Наговорил на 10 лет с конфискацией.

Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)

Будем тайно на складе собираться и тихо матюкаться в закрытом элитном клубе.

Е*аний 3,14здец, потеряла смысл жизни.

Так мы же не материмся. Так немного матом еб*шим.

Матюкнемся напоследок, пока не "дематюкировали" всех.

Так, держим строй, полный пиз*ец.

Дематюкация мовы от Богомолец взорвала сеть (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно сеть "взорвал" размер штрафа, который присудили мажору - 25-летнему Никите на Mercedes GL 500, который 17 июня прокатил с ветерком девушек по стеклянному пешеходному мосту в Киеве.

К слову, ранее Уляна Супрун рассказала про домашнее насилие и отметила, что Минздрав Украины утвердил приказ, которым впервые в нашей стране вводится системный подход к его выявлению и оказанию медицинской помощи пострадавшим.