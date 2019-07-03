Нас усіх посадять: мережу "підірвав" закон Богомолець про заборону матюків

Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію
Ольга Богомолець внесла проект Закону "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови). Законопроект був розміщений 2 липня на сайті Верховної Ради України і має бути розглянутий Комітетом ВР з питань свободи слова та інформаційної політики.
Відзначимо, що ні тексту законопроекту, який би зміг роз'яснити деталі, що цікавлять багатьох, ні пояснювальної записки на сайті поки немає. Відсутнє також будь-яке повідомлення з цього приводу і на офіційній Facebook-сторінці народного депутата.
Скрін: rada.gov.ua
Тим не менше, користувачі соцмереж вже щосили обговорюють закопроект, думаючи, на "скільки років з конфіскацією вони вже встигли наматюкатися".
"Богомолець замутила закон один... Все, хлопці посадять нас... Але є й добра новина - в хаті з Лесиком Подерв'янским сидіти будемо. Дематюканізація б*я!
Так як же про політику говорити?" - написав один з користувачів.
Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (скрін: facebook.com)
Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (скрін: facebook.com)
Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, нещодавно мережу "підірвав" розмір штрафу, який присудили мажору - 25-річному Микиті на Mercedes GL 500, що 17 червня прокатав з вітерцем дівчат по скляному пішохідному мосту в Києві.
До речі, раніше Уляна Супрун розповіла про домашнє насильство і зазначила, що МОЗ України затвердив наказ, яким вперше в нашій країні запроваджується системний підхід до виявлення і надання медичної допомоги постраждалим.