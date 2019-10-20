Нас и так много всего разъединяет: MARUV резко высказалась о Евровидении и войне

MARUV, которая в прошлом году прошла Нацотбор, рассказала, что отныне конкурс будет проходить по новым правилам, которые исполнительнице вовсе не импонируют. Об этом певица рассказала изданию "КП в Украине".

Отныне участником Нацотбора может быть исполнитель или коллектив, который не выступал на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует концерты во время конкурса и до финала "Евровидения", а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. Если же за артистом такие "грехи" числятся, организаторы могут дисквалифицировать его без зазрения совести.

Именно по этой причине в прошлом году MARUV не удалось выиграть конкурс. И, несмотря на то, что артистка была готова отказаться от гастролей в РФ, договор с НОТУ она так и не подписала. Певица считает, что творчество должно стоять превыше всего, оно не терпит никаких ограничений.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

По словам артистки, данные ограничения являются плохими для самого конкурса, для развития музыки и в целом для творческой личности. К тому же, изначально конкурс создали, чтобы объединить страны и людей после Второй мировой войны.

"Жителей планеты Земля и так очень много всего разъединяет: языки, цвет кожи, вера или политические взгляды, музыка осталась единственной экологичной силой, которая нас объединяет, и даже это у нас хотят отобрать и обос…ть. Печально", - поделилась исполнительница.

Напомним, что MARUV предстала перед поклонниками в образе горячей полицейской. Вместе со своим танцевальным герлз-бэндом она устроила жаркие танцы на сцене.