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"Нас консьєржка побачила". Квіткова прокоментувала чутки про роман із засновником "Трухи"

Даша Квіткова і Максим Лавриненко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно у мережі з’явилися чутки про те, що блогерка-мільйонниця Даша Квіткова закрутила роман із Максимом Лавриненко, засновником Telegram-каналу "Труха". Зірка вирішила розставити всі крапки над "і", відповівши, правда це чи чергові вигадки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар інфлюенсерки для програми "Тур зірками" від Люкс ФМ.

Чи є у Даші Квіткової роман із засновником "Трухи"

Зі слів блогерки, вона ніколи навіть не бачилася з Лавриненко.

"Я ніколи не зустрічала цього чоловіка, навіть не знаю. Там десь сказали, що нас консьєржка побачила разом, але в мене в під'їзді двоє охоронців чоловіків, тому хто там нас побачив - не зна"», - зізналася Даша.

Також вона зазначила, що з гумором ставиться до подібних пліток, і серце її наразі вільне.

До слова, в одному зі своїх інтерв’ю Квіткова розповідала, що серед публічних чоловіків їй подобається Ігор Лаченков і Женя Янович. З останнім інфлюенсерка навіть домовлялася сходити на каву.

Їхнє побачення, каже знаменитість, таки відбулося.

"Ми сходили на каву. Мені здається, це був сніданок. Ми просто класно посиділи, поговорили, посміялися, щось обговорили, да і роз'їхались собі. Я не скажу, що це було побачення, просто класно зустрілись. Женька класний хлопець, але моє серце вільне", - підсумувала Квіткова.

 

Нагадаємо, чутки про те, що блогерка закрутила роман із засновником Telegram-каналу "Трухи", почав розповсюджувати оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов.

За словами блогера-пліткаря, йому написав інсайдер, якій неодноразово бачив Дашу з Максимом разом в одному зі столичних ЖК.

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Даша КвітковаЗірки шоу-бізнесу