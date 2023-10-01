"Нас ждет тридемия". Врач предупредила об особенностях и опасностях этого сезона гриппа

1 октября начался эпидемический сезон гриппа, во время которого будут циркулировать четыре штамма. Чтобы уберечься от болезни, медики призывают украинцев вакцинироваться. Первые 114 600 доз уже прошли проверку и доступны в аптеках. Еще 151 100 доз находятся на лабораторном контроле Госликслужбы.

О том, чем будет особенный этот сезон гриппа и как уберечься от болезни, эксклюзивно для РБК-Украина рассказала семейный врач Александра Шмуратко-Юрченко.

Чем будет особенный сезон гриппа в этом году

"Эксперты нам прогнозируют возникновение такого явления, как тройная демия или тридемия - это когда одновременно будет циркулировать грипп, Covid-19 и респираторно-синцитиальный вирус. Мы это уже видели в Южном полушарии, в котором во время нашего лета была зима, они уже пережили этот эпидсезон, поэтому можем ожидать, что такое же будет и в нашем Северном полушарии", - говорит врач.

Может возникнуть такая ситуация, что из-за циркуляции одновременно трех вирусов, людям будет казаться, что они болеют до бесконечности, потому что у них одно заболевание будет перетекать в другое.

"Каких-то супертяжелых заболеваний не будет, однако, не нужно забывать об опасности всех этих трех вирусов. Все они могут иметь свои осложнения и тяжелые течения, особенно это важно для групп риска - пожилых людей (старше 65 лет), людей, имеющих хронические заболевания, детей, особенно до 5 лет. Эти слои населения нужно защищать в первую очередь", - объясняет Шмуратко-Юрченко.

Когда нужно вакцинироваться

"Вакцинироваться надо, причем не только от гриппа, но и от Covid-19. Относительно респираторно-синцитиального вируса - сейчас в США появилась вакцина от него, но для Украины она пока недоступна. Если вы находитесь за границей и имеете возможность прививаться от респираторно-синцитиальной инфекции, пожалуйста, сделайте это", - призвала врач.

Максимально актуально прививаться в начале эпидсезона, то есть в сентябре-октябре. Вакцины уже есть в наших аптеках и медицинских учреждениях. В настоящее время они представлены двумя видами: это корейская вакцина Джиси Флю и французская вакцина Ваксигрипп тетра.

"В этом году они содержат защиту от четырех видов гриппа: два антигена от гриппа типа А и два антигена гриппа типа B, отличается от прошлогодних модифицированным обновленным компонентом от гриппа А, а так, в принципе, защищают от всех прогнозируемых видов гриппа в этом году", - объясняет медик.

Если не успеете вакцинироваться в октябре, это можно сделать и позже.

"Очень актуальным будет после вакцинации от гриппа или одновременно с ней сделать ревакцинацию от коронавируса. Этих вакцин сейчас тоже достаточно, поэтому не забывайте об этом, несмотря на то, что статус пандемии во всем мире уже сняли, и противоэпидемические меры условно отменены. Но вирус никуда не девается, просто он становится на одну ступень с таким заболеванием, как и грипп, поэтому каждый год также нужно ревакцинироваться - это защищает жизнь", - говорит врач.

Стоимость вакцинации против гриппа в Киеве (скриншот)

Что категорически нельзя делать при лечении гриппа

"Не нужно заниматься самолечением и самоназначением препаратов. Надо обязательно позаботиться о том, чтобы у вас был адекватный семейный врач, к которому можно обратиться, у которого можно получить консультацию и вовремя начать лечение", - говорит Шмуратко-Юрченко.

Важно, что называемые противовирусные, которые очень актуальны у нас в аптеках - не являются эффективным, и кроме вреда ничего не приносят.

"Также грипп не лечится антибактериальной терапией ни в коем случае, потому что антибактериальные препараты действуют на бактерии, а грипп является вирусом. Поэтому это не имеет смысла и несет только вред", - говорит врач.

Также нужно изолироваться от других людей, чтобы не распространять болезнь.

Как подготовиться к сезону гриппа

"Кроме прививки от гриппа и ковида, нужно еще налегать на фрукты и овощи. Это должно быть основой рациона, потому что у них витамины и необходимы питательные вещества. Никаких дополнительных поливитаминных комплексов, если нет показаний и подтвержденного конкретного дефицита какого-либо витамина или минерала, употреблять не нужно, и диагностировать такой дефицит может только врач", - говорит медик.

Также важно поддерживать здоровый образ жизни. Должна быть регулярная физическая активность - минимум 150 минут в неделю интенсивной физической нагрузки: это могут быть и прогулки в интенсивном темпе, и бег, и тренировки в спортзале, аэробика, танцы - выбирайте то, что нравится.

"Очень важны прогулки на свежем воздухе, уборка помещения, в котором вы проживаете, поддержание комфортной температуры, а это 18-21 градусов, адекватной влажности 40-50% в помещениях и проветривании", - объясняет врач.

Нужно отказаться от вредных привычек, потому что они делают вас более уязвимыми для инфекции.

"Избегайте курение и употребление алкоголя, и тогда эпидсезон при вакцинации для вас пройдет максимально комфортно и без последствий", - говорит Шмуратко-Юрченко.