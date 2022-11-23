Як швидко очистити воду без фільтрів: копійчаний спосіб, що рятує в сьогоднішніх умовах
В умовах війни українцям часто доводитися опинятись у ситуаціях, коли немає доступу до води. Роздобути її можна, спустивши із батарей чи бойлера, або назбирати дощову. Але перед споживанням її слід очистити.
У матеріалі Styler розповідаємо, як можна очистити воду за допомогою підручних засобів.
Водний фільтр з активованого вугілля
Це простий і бюджетний варіант. Активоване вугілля абсорбує шкідливі домішки і усуває неприємні запахи. Саме вугільними фільтрами обладнані побутові пристрої для очищення води.
Що потрібно:
- 50 таблеток активованого вугілля
- марля або широкий бинт
- вата
- 1, 5 л. пластикова пляшка з-під води.
Як виготовити фільтр:
- Для першого шару фільтра відріжте дно пластикової пляшки і вставте її шийкою вниз у банку. Відріжте шматок марлі завбільшки 20*20 см і в нього загорніть вату.
- Подрібніть таблетки активованого вугілля і складіть їх у вату - це буде другим шаром фільтра.
- Третій шар зробіть за цією ж інструкцією, що й перший.
- Викладаючи усі шари в імпровізований фільтр, зважайте, аби вони щільно прилягали один до одного. Так вода очищуватиметься не лише від шкідливих домішок і запахів, а також від механічних частинок чи іржі.
Якщо маєте обмаль часу і не хочете займатися виготовленням фільтра, є простіший варіант очистити воду.
У марлевий мішечок розмістіть 1 таблетку вугілля з розрахунку на 1 літр води. Опустіть його у посудину з водою на 6 - 8 годин.
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