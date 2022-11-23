Як швидко очистити воду без фільтрів: копійчаний спосіб, що рятує в сьогоднішніх умовах

Як очистити воду за допомогою активованого вугілля (колаж: Styler)

В умовах війни українцям часто доводитися опинятись у ситуаціях, коли немає доступу до води. Роздобути її можна, спустивши із батарей чи бойлера, або назбирати дощову. Але перед споживанням її слід очистити.

У матеріалі Styler розповідаємо, як можна очистити воду за допомогою підручних засобів.