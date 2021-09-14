Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работать

В Украине появятся специальные камеры для контроля соблюдения карантина. Первые такие камеры появятся в крупных торговых центрах в разных областях. Они будут фиксировать тех, кто нарушает масочный режим и социальную дистанцию.

Камеры по словам Кузина, могут появиться при введении более жестких карантинных ограничений. Он отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации будут визиты в области, а также выездные заседания ТЭБ и ЧС на уровне областей. Как именно будут наказывать нарушителей карантина, главный санитарный врач не сообщил.

Ориентировочно, новые правила для "желтой" зоны карантина вступят в действие 20 сентября. О переходе в "желтую" зону должны объявить комиссии ТЭБ и ЧС и по словам Кузина, это произойдет не ранее, чем в конце текущей недели. Далее комиссии будут собираться раз в две недели или каждую неделю – чтобы оперативно обновлять зонирование.

Какие карантинные ограничения будут действовать в Украине:

Желтая зона (вводится по всей территории Украины)

Обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте, дистанция в 1,5 метра

Запрет на массовые мероприятия при участии более 1 особы на 4 кв. м площади

Заполняемость кинозалов и других заведений культуры свыше 50% мест

Заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 особа на 10 кв. м.

Запрет работы заведений образования, кроме тех, где не менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификаты.

Ограничения не будут применяться при наличии у 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, желтых из зеленых сертификатов.

Оранжевая зона (может вводиться в отдельном регионе)

Все ограничения желтого уровня + местная власть может вводить дополнительные ограничения

Красная зона (может вводиться в отдельном регионе)