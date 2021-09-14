ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работать

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 15:45
Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работать Фото: В Украине появятся камеры для фиксации нарушений правил карантина (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине появятся специальные камеры для контроля соблюдения карантина. Первые такие камеры появятся в крупных торговых центрах в разных областях. Они будут фиксировать тех, кто нарушает масочный режим и социальную дистанцию.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Камеры по словам Кузина, могут появиться при введении более жестких карантинных ограничений. Он отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации будут визиты в области, а также выездные заседания ТЭБ и ЧС на уровне областей. Как именно будут наказывать нарушителей карантина, главный санитарный врач не сообщил.

Ориентировочно, новые правила для "желтой" зоны карантина вступят в действие 20 сентября. О переходе в "желтую" зону должны объявить комиссии ТЭБ и ЧС и по словам Кузина, это произойдет не ранее, чем в конце текущей недели. Далее комиссии будут собираться раз в две недели или каждую неделю – чтобы оперативно обновлять зонирование.

Какие карантинные ограничения будут действовать в Украине:

Желтая зона (вводится по всей территории Украины)

  • Обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте, дистанция в 1,5 метра
  • Запрет на массовые мероприятия при участии более 1 особы на 4 кв. м площади
  • Заполняемость кинозалов и других заведений культуры свыше 50% мест
  • Заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 особа на 10 кв. м.
  • Запрет работы заведений образования, кроме тех, где не менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификаты.
  • Ограничения не будут применяться при наличии у 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, желтых из зеленых сертификатов.

Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работатьОранжевая зона (может вводиться в отдельном регионе)

  • Все ограничения желтого уровня + местная власть может вводить дополнительные ограничения

Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работатьКрасная зона (может вводиться в отдельном регионе)

  • Обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте, дистанция 1,5 метра
  • Запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и на вынос
  • Запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров.
  • Запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
  • Запрещена работа учреждений образования, кроме заведений, где 100% работников имеют зеленый сертификат
  • Запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей
  • Запрещена работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино и видеосъемки
  • Запрещена работа заведений, которые предоставляют услуги по размещению (хостелы, гостиницы)
  • Ограничения не будут применяться при условии у всего персонала и посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых сертификатов.

Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работать

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам объяснили, как будет работать транспорт во время усиленного карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Киев
LITE
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины