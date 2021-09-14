Нарушителей карантина будут фиксировать на камерах наблюдения: как это будет работать
В Украине появятся специальные камеры для контроля соблюдения карантина. Первые такие камеры появятся в крупных торговых центрах в разных областях. Они будут фиксировать тех, кто нарушает масочный режим и социальную дистанцию.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Камеры по словам Кузина, могут появиться при введении более жестких карантинных ограничений. Он отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации будут визиты в области, а также выездные заседания ТЭБ и ЧС на уровне областей. Как именно будут наказывать нарушителей карантина, главный санитарный врач не сообщил.
Ориентировочно, новые правила для "желтой" зоны карантина вступят в действие 20 сентября. О переходе в "желтую" зону должны объявить комиссии ТЭБ и ЧС и по словам Кузина, это произойдет не ранее, чем в конце текущей недели. Далее комиссии будут собираться раз в две недели или каждую неделю – чтобы оперативно обновлять зонирование.
Какие карантинные ограничения будут действовать в Украине:
Желтая зона (вводится по всей территории Украины)
- Обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте, дистанция в 1,5 метра
- Запрет на массовые мероприятия при участии более 1 особы на 4 кв. м площади
- Заполняемость кинозалов и других заведений культуры свыше 50% мест
- Заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 особа на 10 кв. м.
- Запрет работы заведений образования, кроме тех, где не менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификаты.
- Ограничения не будут применяться при наличии у 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, желтых из зеленых сертификатов.
Оранжевая зона (может вводиться в отдельном регионе)
- Все ограничения желтого уровня + местная власть может вводить дополнительные ограничения
Красная зона (может вводиться в отдельном регионе)
- Обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте, дистанция 1,5 метра
- Запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и на вынос
- Запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров.
- Запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
- Запрещена работа учреждений образования, кроме заведений, где 100% работников имеют зеленый сертификат
- Запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей
- Запрещена работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино и видеосъемки
- Запрещена работа заведений, которые предоставляют услуги по размещению (хостелы, гостиницы)
- Ограничения не будут применяться при условии у всего персонала и посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых сертификатов.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам объяснили, как будет работать транспорт во время усиленного карантина.