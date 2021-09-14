В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина: что это значит

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. В торговых центрах на уровне областей установят специальные камеры для мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания " Лига.net ".

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области. Кузин сообщил, что будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", - сообщил он.