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Украинцам объяснили, как будет работать транспорт во время усиленного карантина

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Вторник 14 сентября 2021 14:23
Украинцам объяснили, как будет работать транспорт во время усиленного карантина Фото: Транспорт во время карантина будет работать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Транспорт в Украине во время усиленного карантина будет работать для всех, но для сотрудников будут действовать новые правила.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Правила проезда

Главное условие для работы сотрудников транспорта в "красной" зоне будет вакцинация.

"Что касается транспорта, конечно мы будем ставить требование-вакцинация водителей и работников транспорта. То есть здесь подход будет ко всем справедлив и одинаков. Коллективы должны быть вакцинированы. В "желтой" зоне-минимум одна доза вакцины, в "красной" зоне-минимум две дозы вакцины", - заявил Шмыгаль.

Пассажиры должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Ковид-сертификат в транспорте вам не понадобится.

"Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты - это нецелесообразно. Как в метро можно требовать у пассажиров, которых идет большой поток в час пик. Поэтому масочный режим и вакцинация работников общественного транспорта. Это те требования, которые будут обязательными", - отметил он.

Закрывать транспорт не планируют

Правительство не планирует делать жесткий локдаун, остается адаптивный карантин.

"Я еще раз повторяю, наша цель-защитить людей. При этом не вмешиваясь в экономику, не делая жесткого локдауну. Адаптивный карантин остается адаптивным, как он и был. То есть основные параметры адаптивного карантина в постановлении остаются, они будут действовать. Но он будет облегчен для тех коллективов, которые пройдут курсы вакцинации", - резюмировал Шмигаль.

Как мы писали ранее, в Украине ввели новые правила карантина.

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