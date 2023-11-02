Народжувати - не варіант. Демограф пояснив, як відновити чисельність населення України після війни

Народжувати дітей чи повертати біженців?

За словами науковця, робота над підвищенням рівня народжуваності не приведе до потрібних результатів, адже має певні обмеження.

"Хоч би що ми робили й казали, наші жінки не будуть народжувати по п'ятеро дітей. Це утопічні ідеї. За наявних умов ми можемо сподіватися максимум на двох дітей на одну жінку в середньому розрахунку, і це вже буде просто фантастичним результатом", - каже Позняк.

Тому єдиним правильним варіантом, у його розумінні, є повернення українців з-за кордону. Терміни перебування біженців в інших країнах у цьому можуть допомогти.

Однак, ті хто вже асимілювався та влаштував своє життя, навряд чи повернуться до України, якщо вважатимуть умови проживання тут гіршими.

"Я б не став спиратися на результати опитувань біженців і трудових мігрантів, які проводять зараз. Адже люди відповідають на запитання про свої наміри, виходячи з нинішньої ситуації, з того, що вони бачать зараз. Коли ситуація зміниться, вони можуть прийняти зовсім інші рішення", - зауважує Олексій.

Він зазначає, що для того, аби повернути працевлаштованих в Європі українців, їм потрібно запропонувати кращі умови, зокрема економічні.

"Конкурувати з Європою за рівнем життя буде вкрай складно, тому залишається сподіватися, що обіцяні інвестиції від країн-партнерів будуть надходити, і це сприятиме покращенню ситуації на ринку праці та в цілому в економіці", - пояснює експерт.

Може статися новий відтік громадян

Результати соціологічних досліджень Українського інституту майбутнього демонструють, що ще близько 800 000 українців хочуть виїхати найближчим часом.

Науковець підтверджує, що така можливість справді існує. Так само може статися й після відкриття кордонів, але яка кількість українців виїде складно передбачити.

"Якщо йдеться про категорію українців, зокрема чоловіків, які виїдуть за кордон для возз'єднання з сім'ями, то це дещо неоднозначні прогнози. Чим довше триває війна, то більша кількість пар і сімей розпадеться. Це сумна реальність", - пояснює Позняк.