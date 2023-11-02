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Рожать - не вариант. Демограф объяснил, как восстановить численность населения Украины после войны

Как вернуть довоенное количество населения в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

По оценкам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в начале 2023 года в Украине проживало от 28 до 34 миллионов человек. Для сравнения в 2019 году ООН оценивала население Украины почти в 44 миллиона человек. Выезд многих украинцев трудоспособного возраста за границу еще больше усугубляет демографический кризис.

Заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Алексей Позняк объяснил, что нужно сделать для восстановления численности населения. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью "Телеграф".

Рожать детей или возвращать беженцев?

По словам ученого, работа над повышением уровня рождаемости не приведет к нужным результатам, поскольку имеет определенные ограничения.

"Что бы мы ни делали и говорили, наши женщины не будут рожать по пятеро детей. Это утопические идеи. При имеющихся условиях мы можем надеяться максимум на двоих детей на одну женщину в среднем расчете, и это уже будет просто фантастическим результатом", - говорит Позняк.

Поэтому единственным правильным вариантом, в его понимании, является возвращение украинцев из-за границы. Сроки пребывания беженцев в других странах в этом могут помочь.

Однако те, кто уже ассимилировался и устроил свою жизнь, вряд ли вернутся в Украину, если сочтут условия проживания здесь хуже.

"Я бы не стал опираться на результаты опросов беженцев и трудовых мигрантов, которые проводят сейчас. Ведь люди отвечают на вопросы о своих намерениях исходя из нынешней ситуации из того, что они видят сейчас. Когда ситуация изменится, они могут принять совсем другие решения ", - замечает Алексей.

Он отмечает, что, для того чтобы вернуть трудоустроенных в Европе украинцев, им нужно предложить лучшие условия, в том числе экономические.

"Конкурировать с Европой по уровню жизни будет крайне сложно, поэтому остается надеяться, что обещанные инвестиции от стран-партнеров будут поступать, и это поспособствует улучшению ситуации на рынке труда и в целом в экономике", - объясняет эксперт.

Может произойти новый отток граждан

Результаты социологических исследований Украинского института будущего демонстрируют, что еще около 800 000 украинцев хотят уехать в ближайшее время.

Ученый подтверждает, что такая возможность действительно существует. Так же может произойти и после открытия границ, но какое количество украинцев выедет сложно предсказать.

"Если речь идет о категории украинцев, в частности мужчин, которые выедут за границу для воссоединения с семьями, то это несколько неоднозначные прогнозы. Чем дольше длится война, тем больше пар и семей распадется. Это печальная реальность", - объясняет Позняк.

Ранее в большом интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова рассказала, что заставит украинцев возвращаться домой, как изменилось представление о наших гражданах за границей и какие отрасли следует развивать после войны.

Читайте также, почему Украине грозит демографический кризис, если рождаемость растет.

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