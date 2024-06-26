Народжені в Японії: топ-5 собак зі східними корнями

Акіта-іну

Зріст: 60-75 см

Вага: 30-60 кг

Тривалість життя: 10-13 років.

Це сміливі, сильні та віддані собаки. Наразі вони є популярними домашніми улюбленцями, хоча їхня густа подвійна шерсть вимагає певного догляду.

Акіта була таємно переправлена ​​до Сполучених Штатів літаком після Другої світової війни та швидко завоювала серця американських військовослужбовців. Це сприяло зростанню популярності породи в Америці.

Ці тихі, незалежні собаки з підозрою ставляться до незнайомців, але дуже грайливі та лагідні зі своїми сім'ями.

Як виглядає акіта: порода легендарної собаки Хатіко (фото: Вікіпедія)

Сіба-іну

Зріст: 30-45 см

Вага: 8-10 кг

Тривалість життя: 13-16 років.

Сіба-іну в перекладі з японської означає "чагарник", позначаючи місцевість, де з давніх часів ця собака полювала на птахів та іншу дрібну дичину. Це стара порода, яка налічує понад 3000 років.

Ця собака - один із найменших членів неспортивної групи Американського клубу собачників, який час від часу полює разом зі своїми власниками на великих тварин, включаючи оленів, ведмедів і кабанів.

Це впевнена у собі собака, що відома "криком шиба" - унікальним звуком збудження. Наразі сіба-іну вважається найпопулярнішою собакою-компаньйоном в Японії завдяки своєму активному, уважному та добродушному характеру

Самець і самка сіба-іну на зимовій прогулянці (фото: Вікіпедія)

Хоккайдо

Висота: 45-50 см

Вага: 20-30 кг

Тривалість життя: 12-15 років.

Хоккайдо-іну вважається одною із найстаріших і диких собак японського походження. Це смілива, спортивна та міцна за статурою порода, якій була доручена робота з охорони, полювання та катання на санях.

Ця собака є надзвичайно рідкісною за межами Японії.

Хоккайдо - віддана, гідна собака, що володіє великою витривалістю і силою. Вони слухняні та дуже пильні. З них виходять вірні та віддані своїй справі компаньйони.

Однак ці собаки можуть стати боязкими, якщо не будуть належним чином соціалізовані.

Собаки породи хоккайдо (фото: Вікіпедія)

Кисю

Висота: 45-55 см

Вага: 13-28 кг

Тривалість життя: 11-13 років.

Кішу Кен (також кисю) походять від стародавніх собак середнього розміру, які бродили японськими горами.

Раніше їх використовували для полювання на кабана, оленя та інших великих тварин. Мисливці віддавали перевагу білому забарвленню собаки, як більш помітному. Породу було виведено у регіоні Вакаяма.

До 1934 року можна було знайти кисю тигрового, червоного, білого та плямистого кольорів. Однак після 1945 року плямисте забарвлення більше не зустрічалося.

Кисю білого кольору (фото: Вікіпедія)

Сікоку

Висота: 45-55 см

Вага: 15-25 кг

Тривалість життя: 10-12 років.

Сікоку (також відома як "Сікоку-іну" або "Кочі-Кен") - аборигенна японська порода, яка раніше була мисливською собакою. Японці високо цінували їх здібності до вистежування дичини, особливо кабана.

Ці собаки відомі своєю витривалістю, інтелектом та пильністю. Хоча вони пристрасні мисливці, це не заважає їм бути слухняними своєму господареві.

Собака породи сікоку (фото: Вікіпедія)