Нет народов: одиозная Герман помолилась за Россию в прямом эфире

Анна Герман (фото: коллаж РБК-Украина)

Герман молиться за Россию

Анна Герман, которая была бывшей советницей беглого президента Украины Виктора Януковича, в прямом эфире украинского телеканала NewsOne заявила, что не хотела бы, чтобы трагедия Собора Парижской Богоматери произошла в Москве.

Кроме того Герман обратилась к Господу, чтобы он сберег Россию. Она отметила, что не хочет даже представлять такую ситуацию, при которой в Москве может загореться какой-то храм.

"Спаси, Господи, от такой страшной беды! Спаси, Господи, Россию и весь православный мир!" - заявила Герман.

Анна Герман (видео: YouTube/NEWSONE)

Она также отметила, что религиозные убеждения людей убирают все границы между странами и национальностями. Поскольку, когда речь идет о вере, то никаких границ быть не может.

"Нет народов русских, украинских, белорусских, французских. Господь один для всех. Если бы, не дай Бог, что-то подобное случилось у наших соседей, каждый из нас, каждый украинец с полным сердцем сочувствия отнесся бы к такому",- подчеркнула Герман.

Напомним, что недавно популярная украинская певица Анна Корсун, более известная как MARUV, призналась в любви к России. При этом пользователи сети жестко раскритиковали певицу за такое признание.

Ранее сообщалось о том, что кислотная MARUV показала новые пикантные фото.