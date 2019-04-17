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Немає народів: одіозна Герман помолилася за Росію в прямому ефірі

STYLERЖиття    17.04.2019 - 20:25
Немає народів: одіозна Герман помолилася за Росію в прямому ефірі
Ганна Герман (фото: колаж РБК-Україна)

Герман молиться за Росію

Ганна Герман, яка була колишньою радницею президента-утікача України Віктора Януковича, у прямому ефірі українського телеканалу NewsOne заявила, що не хотіла б, щоб трагедія Собору Паризької Богоматері відбулася в Москві.

Крім того Герман звернулася до Господа, щоб він зберіг Росію. Вона зазначила, що не хоче навіть представляти таку ситуацію, при якій в Москві може загорітися якийсь храм.

"Спаси, Господи, від такої страшної біди! Спаси, Господи, Росію і весь православний світ!" - заявила Герман.

Ганна Герман (відео: YouTube/NEWSONE)

Вона також зазначила, що релігійні переконання людей прибирають всі кордони між країнами і національностями. Оскільки, коли йдеться про віру, то ніяких кордонів бути не може.

"Немає народів російських, українських, білоруських, французьких. Господь один для всіх. Якщо б, не дай Бог, щось подібне сталося у наших сусідів, кожен з нас, кожен українець з повним серцем співчуття поставився б до такого",- підкреслила Герман.

Нагадаємо, що нещодавно популярна українська співачка Анна Корсун, більш відома як MARUV, зізналася в любові до Росії. При цьому користувачі мережі жорстко розкритикували співачку за таке визнання.

Раніше повідомлялося про те, що кислотна MARUV показала нові пікантні фото.

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