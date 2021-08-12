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Народний синоптик розповів, коли в Україну прийдуть перші морози

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Четвер 12 серпня 2021 06:31
Народний синоптик розповів, коли в Україну прийдуть перші морози Колаж РБК-Україна: народний синоптик розповів про перші заморозки
Автор: Styler

Погода в Україні зараз спекотна, і холодів поки що не передбачається. Але вже з жовтня почнуться перші морози. При цьому очікуються великі перепади температур - від +20 до -4.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, повідомляє "Обозреватель".

За його словами, жовтень буде досить сухим. Також можливі різкі зміни температури протягом декількох днів на 6-10 градусів. При цьому перший сніг може випасти 26 жовтня на півдні України.

У центральних областях у жовтні також будуть скачки температур, але після 21 числа відбудеться різке похолодання. З 25 по 28 жовтня температура досягне мінімальної позначки за весь місяць. Вдень буде -2, вночі -3...-5.

З 21 по 26 жовтня на півдні України також буде різке похолодання. Стовпчик термометра опуститься на 12 градусів. Вночі температура повітря знизиться до -2 ...- 4.

Леонід Горбань також зазначив, що українців цього року чекає тривале "бабине літо", а зима буде морозною і з великою кількістю снігу.

Коли були перші морози в минулих роках

  • У 2020 році перші морози в Україні прийшли з 11 листопада.
  • У 2019 холод розпочався 2 листопада.
  • У 2018 році морози вже були в жовтні.
  • У 2017 році перші заморозки почалися 15 жовтня.
  • У 2016 році мінусова температура була 13 жовтня.

Нагадаємо, Україну накрило антициклоном Elfi. Синоптики попередили про небезпеку.

Ми також писали про те, що в Україні йде затяжне похолодання.

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