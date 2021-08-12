Народний синоптик розповів, коли в Україну прийдуть перші морози

Погода в Україні зараз спекотна, і холодів поки що не передбачається. Але вже з жовтня почнуться перші морози. При цьому очікуються великі перепади температур - від +20 до -4.

За його словами, жовтень буде досить сухим. Також можливі різкі зміни температури протягом декількох днів на 6-10 градусів. При цьому перший сніг може випасти 26 жовтня на півдні України.

У центральних областях у жовтні також будуть скачки температур, але після 21 числа відбудеться різке похолодання. З 25 по 28 жовтня температура досягне мінімальної позначки за весь місяць. Вдень буде -2, вночі -3...-5.

З 21 по 26 жовтня на півдні України також буде різке похолодання. Стовпчик термометра опуститься на 12 градусів. Вночі температура повітря знизиться до -2 ...- 4.

Леонід Горбань також зазначив, що українців цього року чекає тривале "бабине літо", а зима буде морозною і з великою кількістю снігу.

Коли були перші морози в минулих роках