UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет бабье лето

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине осенью порадует людей в первом месяце сезона, но не обойдется и без заморозков.

Об этом рассказал "Фактам" народный синоптик Владимир Деркач.

Каким будет сентябрь

По словам эксперта, первая декада сентября будет теплая, а вот во второй возможны заморозки на грунте.

"Первая декада сентября — достаточно теплая, днем показатели термометра будут приближаться к 20 градусам. Ночи — существенно холоднее, особенно где-то в середине декады. Осадки слабые, хотя без них не обойдется. Вторая десятидневка будет существенно отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или в конце. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", — прогнозирует Владимир Деркач.

Когда ждать "бабье лето"

По прогнозу Деркача, теплая температура в октябре нас еще порадует. Бабье лето ожидается в первой половине октября.

"Октябрь с самого начала немного "нахмурится", но за 1−2 дня от его "грусти" не останется и следа, распогодится, и начнутся достаточно теплые для осени дни (с небольшим перерывом) — почти до конца первой декады. Это как раз можно считать бабьим летом", - сообщил синоптик.

Как мы писали ранее, Горбань озвучил предположительные даты бабьего лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине