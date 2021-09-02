Народний синоптик розповів, коли в Україну прийде бабине літо

Яким буде вересень

За словами експерта, перша декада вересня буде тепла, а ось у другій можливі заморозки на грунті.

"Перша декада вересня - досить тепла, вдень показники термометра будуть наближатися до 20 градусів. Ночі - істотно холодніше, особливо десь в середині декади. Опади слабкі, хоча без них не обійдеться. Друга десятиденка буде істотно відрізнятися в плані опадів, а температурні показники будуть знижуватися в її другій половині або в кінці. У ці дні можливі невеликі заморозки на поверхні грунту", - прогнозує Володимир Деркач.

Коли чекати "бабине літо"

За прогнозом Деркача, тепла температура в жовтні нас ще порадує. Бабине літо очікується в першій половині жовтня.

"Жовтень з самого початку трохи "насупиться", але за 1-2 дні від його "смутку" не залишиться і сліду, розпогодиться, і почнуться досить теплі для осені дні (з невеликою перервою) — майже до кінця першої декади. Це якраз можна вважати бабиним літом", - повідомив синоптик.