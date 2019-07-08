Пошел добровольцем в первые дни: в Харьковской области погиб боец АТО

Под Харьковом погиб боец АТО (pixabay.com)

На попечении военного было двое малолетних детей

В Харьковской области трагически погиб боец АТО Денис Близнюк. Об этом сообщили на странице батальона "Слобожанщина" в социальной сети Facebook.

Денис Близнюк проходил службу в батальоне "Слобожанщина" и он отправился на войну добровольцем еще в 2014 году, когда начались военные действия на востоке Украины. Детали трагической гибели не сообщаются.

Денис Близнюк погиб под Харьковом

Известно, что у Дениса Близнюка на попечении было двое племянников, так как его сестра умерла в молодом возрасте. Теперь дети останутся на попечении бабушки и дедушки, которые уже в преклонном возрасте.

"Просим побратимов и всех неравнодушных людей откликнуться и помочь родителям Дениса, утративших своего второго ребенка, свою опору в жизни, которые теперь самостоятельно должны поставить на ноги двоих внуков", - сказано в сообщении.

Также указан номер банковской карты мамы бойца АТО Татьяны Близнюк.

Номер карты мамы Дениса 5168 7427 1955 5579.

Похороны бойца Дениса Близнюка состоятся 9 июня в Харьковской области. Место и время будут сообщены дополнительно.

Скриншот поста (facebook.com/slobozhanshina)

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