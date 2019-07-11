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Народний герой: загинув відомий ветеран АТО (фото)

STYLERЖиття    11.07.2019 - 10:27
Народний герой: загинув відомий ветеран АТО (фото)
Загинув ветеран АТО (Колаж РБК-Україна)

У загиблого військового залишилася дружина і двоє дітей

Український військовий, якого нагородили орденом "Народний герой", Віталій Борщ загинув. Про це повідомив друг ветерана АТО Іван Коломацький на своїй сторінці в Facebook.

Подробиці загибелі військового 92-ої бригади ЗСУ Віталія Борща не повідомляються. Відомо, що у нього залишилася дружина і двоє синів. Також повідомляється, що він брав участь у розгромі ПВК "Вагнер" на Донбасі.

"Помер мій брат, кращий танкіст якого я коли-небудь зустрічав. Він був не просто братом, він частина мене, частина мого бурхливого життя починаючи з серпня 2014-го. Патріот, волонтер, воїн, комік, душа будь-якої компанії, народний герой України, все це Віталій Борщ, Борщ Віталій. Я любив і люблю тебе Брат", - написав Коломацький.

Народний герой: загинув відомий ветеран АТО (фото)

Віталій Борщ (facebook.com/Іван Коломацький)

В соцмережах пишуть, що у загиблого залишилися дружина з двома синами і публікують номер банківського рахунку для тих, хто хоче допомогти родині героя.

"Пішов ще молодий, веселун і балагур, во істину Народний Герой! Сумуємо і наближаем перемогу! Залишилася дружина з двома хлопчаками, своїх не кидаємо! Приват 4149 6293 9357 8653 Ірина Борщ", - додав ще один друг Віталія Борща, Dimjim Beard.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донеччині загинув герой-доброволець, який провів майже два роки в полоні.

А також розповідали про те, що у Харківській області помер боєць АТО, який пішов добровольцем в перші дні війни на Донбасі.

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