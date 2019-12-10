Народный депутат заблокировал машину пожарных в Одессе: в сеть попало видео

Нардеп Юрий Корявченков (Юзик) заблокировал проезд для машины спасателей, которые ликвидировали последствия пожара в Одессе. Так, бывший актер студии "Квартал 95" припарковал свой огромный белый джип прямо возле сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой.

Как сообщают на странице местного "7 канала" в социальной сети Facebook, Юрий Корявченков приехал в Одессу, чтобы посетить место жутко жуткого пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Народный депутат припарковал свой белый джип марки Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. На кадрах видео видно, что в этот момент к зданию колледжа подъехала пожарная машина со спасателями, которые расчищали здание и искали тела пропавших. Огромный внедорожник перегородил почти весь перекресток и пожарные не смогли проехать.

Через несколько минут Юрий Корявченков увидел, что заблокировал проезд машине спасателей и побежал к своему автомобилю. После этого он сел в свою машину и уехал. Как сообщают очевидцы инцидента, на месте трагедии "Юзик" больше не появлялся.

В комментариях под видео пользователи раскритиковали поведение народного депутата и высказали удивление тем, что нардеп посетил место пожара через несколько дней после трагедии.