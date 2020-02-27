Я народный депутат: "слуга народа" устроил истерику в МакДональдсе (видео)

Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил перепалку с другим блогером в одном из харьковских МакДональдсов. В сети появилось видео.

Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого, последний устроил истерику с криками "Юра!" - видимо, взывая к охраннику.

"Милая встреча "недоторканного" Куницкого в МакДональдсе... Что интересно, Зеленского уважают, а его "слуг", даже таких видных, нет", - пишет Telegram-канал "Неприкасаемые".

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", - кричал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.

Куницкий поскандалил с блогером в МакДональдсе (видео: YouTube)

Стоит напомнить, что Куницкий получил скандальную славу во время выборов. ЦИК отказывалась его регистрировать из-за двойного гражданства и пересечения границы по иностранному паспорту. Но блогеру все же удалось стать народным депутатом от партии "Слуга народа".