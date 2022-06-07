Народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего

Каждое лето миллионы украинцев страдают от комаров и их укусов. Из-за чего, в итоге, выбрасывается куча денег на средства от этих кровопийц.
Но мы решили рассказать вам про безотказные рецепты средств от комаров, которые каждый сможет сделать сам в домашних условиях. Подробнее читайте в материале Styler.
Смотря на "километровые" строчки с составляющими средств от комаров, трудно поверить, что в нашем рецепте будет всего лишь 2 ингредиента. Еще и не абы какие, а очень даже полезные для кожи.
Для создания средства от комаров нам понадобится:
На 5 миллилитров оливкового масла уходит 3-4 капли масла гвоздики.
Смесь надо хорошо перемешать и использовать тонким слоем на открытых участках кожи.
Повторимся: это рецепт для борьбы с комарами на улице. Дома он не совсем хорошо подходит из-за насыщенного аромата, ведь масло активно испаряется.
Второй рецепт имеет не такой сильный аромат, поэтому идеально подходит для использования в помещении. Опять нам понадобится только 2 ингредиента.
Конечно же он так же безотказно защищает от комаров, имеет натуральные компоненты.
Нам понадобятся:
Сначала разрезаем лимон пополам.
Берем примерно 20 гвоздик и вставляем острым концом в середину лимона так, чтобы выглядывала только округлая часть гвоздики.
Все, наша защита от комаров готова. Такого средства хватает примерно на неделю для комнаты 5 на 5 метров. Защитное действие заканчивается тогда, когда лимон ссыхается.
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