Народні засоби від комарів на природі та вдома, які працюють краще всього

Кожного літа мільйони українців страждають від комарів та їхніх укусів. Через що, у підсумку, викидається купа грошей на засоби від цих кровопивць.
Але ми вирішили розповісти вам про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах. Детальніше читайте у матеріалі Styler.
Дивлячись на "кілометрові" рядки зі складовими засобів від комарів, важко повірити, що в нашому рецепті буде усього лише 2 інгредієнти. Ще й не аби які, а дуже навіть корисні для шкіри.
Для створення засобу від комарів нам знадобиться:
На 5 мілілітрів оливкової олії йде 3-4 краплі олії гвоздики.
Суміш треба добре перемішати та використовувати тонким шаром на відкритих ділянках шкіри.
Повторимось: це рецепт для боротьби з комарами на вулиці. Вдома він не зовсім добре підходить через насичений аромат, адже олія активно випаровується.
Другий рецепт має не такий сильний аромат, тому ідеально підходить для використання в приміщенні. Знову нам знадобиться лише 2 інгредієнти.
Звісно ж він так само безвідмовно захищає від комарів, має натуральні компоненти.
Нам знадобляться:
Спочатку розрізаємо лимон навпіл.
Беремо приблизно 20 гвоздик та вставляємо гострим кінцем у середину лимона так, щоб виглядала лише округла частина гвоздики.
Все, наш захист від комарів готовий. Такого засобу вистачає приблизно на тиждень для кімнати 5 на 5 метрів. Захисна дія закінчується тоді, коли лимон зсихається.
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