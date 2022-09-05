Компания Baykar уже доставила в Украину три "народных Байрактара"

Три ударных беспилотника "Байрактар" уже доставлены в Украину. Украинцы собрали на них средства за три дня, но турецкая компания Baykar Makina решила передать их бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора компании Baykar Makina Халюк Байрактар "Укринформу" .

"Мы поставили в Украину Bayraktar с литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar с акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал он.

Байрактар отметил, что наше государство страдает от безосновательной и несправедливой агрессии со стороны РФ. Поэтому компания решила поддержать акцию по сбору средств на покупку беспилотников, и передать их бесплатно.

Турецкий предприниматель также отметил, что компания планирует доставить в Украину дрон, на который собирали деньги в Польше, в течение 1-2 месяцев. Вероятно, что это произойдет в октябре.