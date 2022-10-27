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Народний тренер Голос країни отримав подяку від Буданова: за що саме

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Четвер 27 жовтня 2022 22:53
Народний тренер Голос країни отримав подяку від Буданова: за що саме Фото: Кирило Буданов та Андрій Мацола (facebook.com/MatsolaAndriy)
Автор: Володимир Костирін

Народний тренер шоу "Голос країни" Андрій Мацола отримав грамоту із подякою від головного розвідника України, начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Про це меценат, бізнесмен і громадський діяч 27 жовтня розповів у своєму Facebook.

Саме вручення відбувалося у кабінеті керівника Головного управління розвідки МОУ. Мацола також показав спільне фото.

Зазначається, що таку подяку він отримав за надання допомоги під час оборони столиці у проведенні певної операції ранньою весною, коли війська російських загарбників марно намагалися пробитися до Києва.

Які саме дії Мацоли, що сприяли зміцненню захисту міста, було відзначено - не уточнюється.

"У березні під час оборони Києва допомогли швидко вирішити одне важливе та термінове питання. Сьогодні отримав подяку особисто з рук Кирила Буданова", - пише підприємець та тренер популярного вокального телепроекту.

Народний тренер Голос країни отримав подяку від Буданова: за що саме

Кирило Буданов та Андрій Мацола (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)

Мацола додав, що для нього це є честю - допомагати найкращим.

"Чітко знаємо, у чому ще можемо зараз бути корисними для України. Український патріотичний бізнес зараз працює тільки заради нашої спільної перемоги. Далі буде. Разом - переможемо!" - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що в новому сезоні "Голос країни-12" з'явилося нововведення "Інший шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке посіли народні тренери Андрій Мацола та вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

До їхнього обов'язку входить надання підтримки талановитим учасникам шоу, на яких з тих чи інших причин не обернулися зіркові тренери.

Народний тренер Голос країни отримав подяку від Буданова: за що саме

Андрій Мацола на шоу Голос країни (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)

До слова, на початку жовтня ми розповідали, чим запам'ятався новий випуск масштабного шоу Голос країни-12, які були сюрпризи та яскраві виступи.

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