Народный тренер Голос країни получил благодарность от Буданова: за что именно
Народный тренер шоу "Голос країни" Андрей Мацола получил грамоту с благодарностью от главного разведчика Украины, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
Об этом меценат, бизнесмен и общественный деятель 27 октября рассказал в своем Facebook.
Само вручение происходило в кабинете руководителя Главного управления разведки МОУ. Мацола также показал совместное фото.
Отмечается, что такую благодарность он получил за оказание помощи во время обороны столицы в проведении определенной операции ранней весной, когда войска российских захватчиков тщетно пытались пробиться в Киев.
Какие именно действия Мацолы, способствовавшие укреплению защиты города, были отмечены - не уточняется.
"В марте во время обороны Киева помогли быстро решить один важный и срочный вопрос. Сегодня получил благодарность лично из рук Кирилла Буданова", - пишет предприниматель и тренер популярного вокального телепроекта.
Кирилл Буданов и Андрей Мацола (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)
Мацола добавил, что для него это является честью - помогать лучшим.
"Четко знаем, в чем еще можем сейчас быть полезны для Украины. Украинский патриотический бизнес сейчас работает только ради нашей совместной победы. Продолжение следует. Вместе - победим!" - говорится в публикации.
Напомним, что в новом сезоне "Голос країни-12" появилось нововведение "Другий шанс" - пятое тренерское двойное кресло, которое заняли народные тренера Андрей Мацола и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.
В их обязанность входит оказание поддержки талантливым участникам шоу, на которых по тем или иным причинам не обернулись звездные тренера.
Андрей Мацола на шоу Голос країни (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)
К слову, в начале октября мы рассказывали, чем запомнился новый выпуск масштабного шоу Голос країни-12, какие были сюрпризы и яркие выступления.