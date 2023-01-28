Народний синоптик спрогнозував погоду на лютий: місяць здивує

Погода в Україні у лютому буде мінливою. На початку третього зимового місяця на жителів країни чекають морози, а в другій половині лютого настане тепла погода.

Якою буде погода у лютому?

На початку лютого на українців чекають морози, в деяких регіонах вночі буде до -14 градусів.

"Десь до 5-7 лютого очікуємо прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4-6 градусів та до -7-9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. Водночас суттєві опади малоймовірні, лише на заході України періодично пролітатимуть снігопади", - повідомив експерт.

Щедрін прогнозує, що в другій декаді лютого період опадів додасться, а температура повітря буде теплою, тобто вище за нуль.

"У другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, але й опадів стане значно більше - переважно у вигляді дощів та мокрого снігу. Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура досягатиме від - 2 до +7 градусів вночі та до -2+14 градусів вдень залежно від регіону", - розповів синоптик і зазначив,

Також народний синоптик повідомив, що навесні цього року в Україну прийде дуже рано.

Синоптики прогнозують теплий лютий

Віра Балабух також оприлюднила свій прогноз. Заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС та НАН України вважає, що лютий буде не дуже холодним і буде схожим на грудень 2022. А найхолоднішим місяцем все ж таки залишиться січень.

"У лютому буде не дуже холодно: середня за місяць температура повітря коливатиметься від +2 на півдні до -2 - на північному сході", - повідомила вона.