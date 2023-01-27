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Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

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Афганістан, П'ятниця 27 січня 2023 14:54
Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео В Афганістані аномальні морози призвели до смерті понад півтори сотні людей (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Афганістані через аномально сильні морози та снігопади загинуло понад 160 людей, із них - 50 дітей. Також вимерло понад 70 тисяч голів худоби. Країні може загрожувати голод.

Фото і відео засніженого Афганістану діляться користувачі у Twitter.

Аномальні морози в Афганістані

Ця зима стала найхолоднішою для Афганістану за останні роки. Температура повітря у деяких районах країни опустилася до -34 градусів за Цельсієм. У країні загострюється гуманітарна криза.

Більшість загиблих - сільські жителі, які не мають змоги опалювати будинки дровами чи вугіллям. Також місцеві не мають теплого одягу, який би міг їх захистити від низьких температур.

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

Афганець несе дитину вулицею, температура досягає -34 градусів (фото: Twitter/Glow TV)

Вулиці міст незвично засипані снігом, а дороги вкриті льодом. Місцеві комунальники не встигають справитись із заметами.

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відеоОдне із засніжених афганських міст (фото: Twitter/Ariana News)

Також повідомляють, що через сніги на дорогах застрягають фури та машини, афганський транспорт не пристосований до таких погодних умов.

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

Афганець Сахі Мохаммад продає ланцюги для шин, що застрягають у снігу (фото: Twitter/lyse doucet)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відеоЗасніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

Комунальники розчищають сніг (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відеоТемпература у деяких містах опустилась до -34 градусів (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відеоЗасніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відеоЗасніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

Афганська сім'я намагається зігрітись у будинку (фото: Twitter/lyse doucet)

Нещодавно ми повідомляли про те, коли Україну накриють сильні морози.

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Снігопад Афганистан