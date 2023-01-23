Стало відомо, коли Україну накриють сильні снігопади

Майже весь січень зима тішила українців непритаманним теплом і відсутністю опадів. Проте вже скоро пора року знову повноцінно вступить у свої права та повернеться із хуртовинами та снігопадами.

Якою буде погода в Україні до кінця січня - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін попереджає про ряд активних циклонів, які стануть відчутними в Україні вже з 27 січня.

За його словами, у період до 3 лютого Україною пройдуть сильні снігопади, хуртовини. На дорогах можливі замети та ожеледь, налипання мокрого снігу. Доповнить не дуже приємну погодну картину рвучкий вітер, а на півдні - дощ з мокрим снігом.

Проте сніговий покрив довго не протримається.

На інфографіці видно, як Україну накривають снігопади (фото: facebook.com/Stas1234567)

Що кажуть синоптики

На погодному ресурсі Gismeteo прогноз погоди сильно відрізняється від слів народного синоптика.

За їхніми даними, протягом 27-29 січня температура триматиметься в межах 1-2 градусів морозу. А від 30 січня може сягнути аж 4 градусів тепла. При цьому дні будуть ясні та досить сонячні з невеликою хмарністю, а значних опадів не очікується.

Таким чином лютий 2023 розпочнеться для українців аномально тепло та порадує хорошою для прогулянок погодою.

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На сайті Meteoprog дані також не відрізняються. За спостереженнями метеорологів, лютий для України розпочнеться сприятливо та без опадів.

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