Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце

Впродовж кількох днів в Україні вируватиме антициклон, який принесе аномальну спеку. Подекуди температура може сягнути 40 градусів за Цельсієм.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її прогнозами, наприкінці тижня 4-6 серпня температура повітря у більшості областей підвищиться до 32-39 градусів
"На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!" - пише експерт.
Високі температури також дійдуть до південних областей.
"Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, ні за що не залишайте тварин в автомобілі, купіть щось від артеріального тиску, заплануйте роботу вдома, менше бігайте вулицею, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк - буде легше дихати", - радить українцям Наталка Діденко.
Однак на заході України температура залишиться помірною та без різких змін.
Sinoptik прогнозує підвищення температури до 34 градусів у Києві. Разом із тим на фоні аномальної спеки можуть пройти зливи з грозами.
Скриншот: ua.sinoptik.ua
Сайт Meteoprog пише, що температурні стовпчики можуть сягнути позначки 37 градусів вище нуля.
Скриншот: meteoprog.com
А от ресурс Meteo повідомляє про пік спеки в суботу 5 серпня, а вже наступного дня вона почне відступати.
Скриншот: meteo.ua
Раніше ми детально розповідали, якою буде погода в серпні 2023 в Україні.
Читайте також про найспекотніше місце на Землі та яка там температура.