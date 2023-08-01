Синоптик предупредила украинцев об аномальной жаре до 40 градусов: когда придет палящее солнце

Как изменится погода в Украине

По ее прогнозам, в конце недели 4-6 августа температура воздуха в большинстве областей повысится до 32-39 градусов.

"На востоке и юге, вероятно, будет до +40!" - пишет эксперт.

Высокие температуры также дойдут до южных областей.

"Проверьте исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа, ни за что не оставляйте животных в автомобиле, купите что-то от артериального давления, запланируйте работу дома, меньше бегайте по улице, выходите вечером в ближайший сквер, во двор, в парк - будет легче дышать", - советует украинцам Наталья Диденко.

Однако на западе Украины температура остается умеренной и без резких изменений.

Что пишут погодные ресурсы

Sinoptik прогнозирует повышение температуры до 34 градусов в Киеве. Вместе с тем, на фоне аномальной жары могут пройти ливни с грозами.

Скриншот: ua.sinoptik.ua

Сайт Meteoprog пишет, что температурные столбики могут достичь отметки 37 градусов выше нуля.

Скриншот: meteoprog.com

А вот ресурс Meteo сообщает о пике жары в субботу 5 августа, а уже на следующий день она начнет отступать.

Скриншот: meteo.ua

Как спасаться от аномальной жары