ua en ru
Нд, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Народні методи боротьби з хрущами: які реально працюють і які - ні

Неділя 11 травня 2025 10:00
UA EN RU
Народні методи боротьби з хрущами: які реально працюють і які - ні Як подолати хрущів у саду та на городі (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Хрущі - справжнє лихо для садівників та городників, яке не зникає з роками. Ці жуки та їхні личинки поширені по всій території України та завдають чимало шкоди рослинам.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які народні способи боротьби з хрущами реально допомагають, а які лише створюють ілюзію захисту.

Чим небезпечні хрущі та їх личинки

Хрущі відкладають яйця в ґрунт, з яких з’являються ненажерливі личинки. Перший рік вони харчуються перегноєм, а далі переходять на коріння овочів, ягід і дерев. Пошкоджені рослини гинуть, особливо вразливі молоді саджанці.

Дорослі особини також шкодять - вони поїдають листя, бутони, іноді навіть плоди. Якщо не боротися з хрущами, можна втратити значну частину врожаю.

Які види хрущів зустрічаються в Україні

Найпоширеніші види - травневий, червневий та польовий хрущ.

  • Травневий хрущ обирає пухкий ґрунт і харчується корінням плодових дерев.
  • Червневий живе в щільному ґрунті й пошкоджує як коріння, так і листя лісових та декоративних рослин.
  • Польовий хрущ небезпечний для зернових, буряків і картоплі, але може харчуватись і листям фруктових дерев.

Знання виду допоможе точніше підібрати спосіб боротьби.

Йод

Йод - один із найпопулярніших засобів у боротьбі з личинками хруща. Для приготування розчину потрібно 20 крапель йоду на 10 літрів води. Обробку проводять поливом у прикореневу зону рослин, бажано кілька разів із перервами у 5 днів.

Цей метод безпечний для рослин і не шкодить ґрунту. Йод не вбиває дорослих жуків, але добре знищує личинок.
Народні методи боротьби з хрущами: які реально працюють і які - ніХрущі - небезпечні весняні шкідники (фото: Pixabay.com)

Спиртовий розчин

Спирт діє схоже на йод, але швидше вивітрюється, тому важливо не зволікати з обробкою. Для розчину використовують ті самі пропорції: 20 мл на 10 літрів води. Засіб заливають у землю навколо заражених рослин.

Обробку слід повторити кілька разів, щоб вивести максимальну кількість личинок. Цей метод варто застосовувати у теплу пору року, коли личинки найбільш активні.

Лушпиння цибулі

Настій із лушпиння цибулі - популярний народний засіб, який застосовується як полив. Для приготування потрібно залити лушпиння водою у співвідношенні 1:3 та настояти 5 днів. Потім розчин розбавляють ще водою навпіл і поливають грядки.

За тим самим рецептом можна використати часникове лушпиння. Засіб має відлякуючу дію і частково знищує личинок у верхніх шарах ґрунту.

Настій волоського горіха

Молоде листя волоського горіха містить речовини, що токсично діють на комах. Для настою потрібно 350 г свіжого листя на відро теплої води. Суміш настоюють три дні, після чого поливають заражені ділянки.

Засіб підходить для регулярного використання на клумбах і грядках. Його дія м’яка, але при повторному застосуванні помітно знижує чисельність личинок.

Малоефективні методи: що не варто застосовувати

  • Світлові пастки - ловлять лише дорослих жуків і не впливають на личинок у ґрунті.
  • Рослини-відлякувачі, такі як чорнобривці чи часник, рідко зупиняють хрущів - ті все одно нищать урожай.
  • Бродильні рідини (квас, пиво) працюють лише під час льоту жука і не дають тривалого результату.

Такі методи можуть бути лише додатковими, але не основними. Надійна боротьба - це ті засоби, що діють саме на личинок.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Gardener's Path, Bob Vila.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сад і огород Шкідники
NEWS
Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу 1310 солдатів і 163 одиниці техніки, - Генштаб