Народные методы борьбы с майскими жуками: какие реально работают и какие - нет
Майские жуки - настоящее бедствие для садоводов и огородников, которое не исчезает с годами. Эти жуки и их личинки распространены по всей территории Украины и наносят немало вреда растениям.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие народные способы борьбы с майскими жуками реально помогают, а какие лишь создают иллюзию защиты.
Чем опасны майские жуки и их личинки
Жуки откладывают яйца в почву, из которых появляются прожорливые личинки. Первый год они питаются перегноем, а дальше переходят на корни овощей, ягод и деревьев. Поврежденные растения погибают, особенно уязвимы молодые саженцы.
Взрослые особи также вредят - они поедают листья, бутоны, иногда даже плоды. Если не бороться с хрущами, можно потерять значительную часть урожая.
Какие виды майских жуков встречаются в Украине
Самые распространенные виды - майский, июньский и полевой хрущ.
- Майский хрущ выбирает рыхлую почву и питается корнями плодовых деревьев.
- Июньский живет в плотной почве и повреждает как корни, так и листья лесных и декоративных растений.
- Полевой хрущ опасен для зерновых, свеклы и картофеля, но может питаться и листьями фруктовых деревьев.
Знание вида поможет точнее подобрать способ борьбы.
Йод
Йод - одно из самых популярных средств в борьбе с личинками майского жука. Для приготовления раствора нужно 20 капель йода на 10 литров воды. Обработку проводят поливом в прикорневую зону растений, желательно несколько раз с перерывами в 5 дней.
Этот метод безопасен для растений и не вредит почве. Йод не убивает взрослых жуков, но хорошо уничтожает личинок.
Жуки - опасные весенние вредители (фото: Pixabay.com)
Спиртовой раствор
Спирт действует похоже на йод, но быстрее выветривается, поэтому важно не медлить с обработкой. Для раствора используют те же пропорции: 20 мл на 10 литров воды. Средство заливают в землю вокруг зараженных растений.
Обработку следует повторить несколько раз, чтобы вывести максимальное количество личинок. Этот метод следует применять в теплое время года, когда личинки наиболее активны.
Шелуха лука
Настой из луковой шелухи - популярное народное средство, которое применяется как полив. Для приготовления нужно залить шелуху водой в соотношении 1:3 и настоять 5 дней. Затем раствор разбавляют еще водой пополам и поливают грядки.
По тому же рецепту можно использовать чесночную шелуху. Средство обладает отпугивающим действием и частично уничтожает личинок в верхних слоях почвы.
Настой грецкого ореха
Молодые листья грецкого ореха содержат вещества, токсично действующие на насекомых. Для настоя нужно 350 г свежих листьев на ведро теплой воды. Смесь настаивают три дня, после чего поливают зараженные участки.
Средство подходит для регулярного использования на клумбах и грядках. Его действие мягкое, но при повторном применении заметно снижает численность личинок.
Малоэффективные методы: что не стоит применять
- Световые ловушки - ловят только взрослых жуков и не влияют на личинок в почве.
- Растения-отпугиватели, такие как бархатцы или чеснок, редко останавливают майских жуков - те все равно уничтожают урожай.
- Бродильные жидкости (квас, пиво) работают только во время лёта жука и не дают длительного результата.
Такие методы могут быть только дополнительными, но не основными. Надежная борьба - это те средства, которые действуют именно на личинок.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Gardener's Path, Bob Vila.