Народные методы борьбы с майскими жуками: какие реально работают и какие - нет

Майские жуки - настоящее бедствие для садоводов и огородников, которое не исчезает с годами. Эти жуки и их личинки распространены по всей территории Украины и наносят немало вреда растениям.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие народные способы борьбы с майскими жуками реально помогают, а какие лишь создают иллюзию защиты.

Чем опасны майские жуки и их личинки

Жуки откладывают яйца в почву, из которых появляются прожорливые личинки. Первый год они питаются перегноем, а дальше переходят на корни овощей, ягод и деревьев. Поврежденные растения погибают, особенно уязвимы молодые саженцы.

Взрослые особи также вредят - они поедают листья, бутоны, иногда даже плоды. Если не бороться с хрущами, можно потерять значительную часть урожая.

Какие виды майских жуков встречаются в Украине

Самые распространенные виды - майский, июньский и полевой хрущ.

Майский хрущ выбирает рыхлую почву и питается корнями плодовых деревьев.

выбирает рыхлую почву и питается корнями плодовых деревьев. Июньский живет в плотной почве и повреждает как корни, так и листья лесных и декоративных растений.

живет в плотной почве и повреждает как корни, так и листья лесных и декоративных растений. Полевой хрущ опасен для зерновых, свеклы и картофеля, но может питаться и листьями фруктовых деревьев.

Знание вида поможет точнее подобрать способ борьбы.

Йод

Йод - одно из самых популярных средств в борьбе с личинками майского жука. Для приготовления раствора нужно 20 капель йода на 10 литров воды. Обработку проводят поливом в прикорневую зону растений, желательно несколько раз с перерывами в 5 дней.

Этот метод безопасен для растений и не вредит почве. Йод не убивает взрослых жуков, но хорошо уничтожает личинок.

Жуки - опасные весенние вредители (фото: Pixabay.com)

Спиртовой раствор

Спирт действует похоже на йод, но быстрее выветривается, поэтому важно не медлить с обработкой. Для раствора используют те же пропорции: 20 мл на 10 литров воды. Средство заливают в землю вокруг зараженных растений.

Обработку следует повторить несколько раз, чтобы вывести максимальное количество личинок. Этот метод следует применять в теплое время года, когда личинки наиболее активны.

Шелуха лука

Настой из луковой шелухи - популярное народное средство, которое применяется как полив. Для приготовления нужно залить шелуху водой в соотношении 1:3 и настоять 5 дней. Затем раствор разбавляют еще водой пополам и поливают грядки.

По тому же рецепту можно использовать чесночную шелуху. Средство обладает отпугивающим действием и частично уничтожает личинок в верхних слоях почвы.

Настой грецкого ореха

Молодые листья грецкого ореха содержат вещества, токсично действующие на насекомых. Для настоя нужно 350 г свежих листьев на ведро теплой воды. Смесь настаивают три дня, после чего поливают зараженные участки.

Средство подходит для регулярного использования на клумбах и грядках. Его действие мягкое, но при повторном применении заметно снижает численность личинок.

Малоэффективные методы: что не стоит применять

Световые ловушки - ловят только взрослых жуков и не влияют на личинок в почве.

- ловят только взрослых жуков и не влияют на личинок в почве. Растения-отпугиватели , такие как бархатцы или чеснок, редко останавливают майских жуков - те все равно уничтожают урожай.

, такие как бархатцы или чеснок, редко останавливают майских жуков - те все равно уничтожают урожай. Бродильные жидкости (квас, пиво) работают только во время лёта жука и не дают длительного результата.

Такие методы могут быть только дополнительными, но не основными. Надежная борьба - это те средства, которые действуют именно на личинок.