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Народная артистка Украины перешла на бок оккупантов в Херсоне: что о ней известно

В Херсоне артистка стала сотрудничать с оккупантами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсоне оккупанты продолжают предлагать жителям переходить на их сторону. Так сделала и народная артистка Украины Ружена Рублева. Ее захватчики назначили директором сразу двух музыкальных школ.

О предательстве актрисы рассказала действующая глава управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская.

Отмечается, что Рублева вместе с Александром Кузьменко 29 августа сделали собрания для коллективов двух музыкальных школ – №1 и №3. Там "артистка" объявила, что стала директором учебных учреждений.

"29 августа коллаборанты от культуры Кузьменко Александр и Рублева Ружена собирали коллективы музыкальных школ № 1 (ул. Лютеранская,18) и № 3 (ул. Перекопская, 164), где Кузьменко представлял Рублеву, как нового директора сразу двух школ! Теперь коллаборантка, которую пока не лишили звания народная артистка Украины, еще собирается и детей города учить тому, как предавать родину", – написала Думинская.

Что известно о Ружене Рублевой

Артистка родилась в Херсоне 3 апреля 1967 года. В период с 1982 по 1986 годы училась в Херсонском музыкальном училище – специальность "Хормейстер". После она преподавала музыку.

Предательница работала в Херсонском областном академическом музыкально драматичном театре им. М. Кулиша с 1999 года.

Рублева неоднократно являлась членом жюри областных и городских вокальных конкурсов.

Ружена Рублева предала Украину (Скриншот с YouTube)

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