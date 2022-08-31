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Народна артистка України перейшла на бік окупантів у Херсоні: що про неї відомо

У Херсоні артистка стала співпрацювати з окупантами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсоні окупанти продовжують пропонувати жителям переходити на їхній бік. Так зробила і народна артистка України Ружена Рубльова. Її загарбники призначили директором відразу двох музичних шкіл.

Про зраду актриси розповіла чинна голова управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

Відзначається, що Рубльова разом з Олександром Кузьменком 29 серпня зробили збори для колективів двох музичних шкіл – №1 і №3. Там "артистка" оголосила, що стала директором навчальних закладів.

"29 серпня колаборанти від культури Кузьменко Олександр і Рубльова Ружена збирали колективи музичних шкіл № 1 (вул. Лютеранська,18) і № 3 (вул. Перекопська, 164), де Кузьменко представляв рубльову, як нового директора відразу двох шкіл! Тепер колаборантка, яку поки не позбавили звання Народна артистка України, ще збирається і дітей міста вчити тому, як зраджувати батьківщину", – написала Думинська.

Що відомо про Ружену Рубльову

Артистка народилася в Херсоні 3 квітня 1967 року. У період з 1982 по 1986 роки навчалася в Херсонському музичному училищі – спеціальність "Хормейстер". Після вона викладала музику.

Зрадниця працювала в Херсонському обласному академічному музично драматичному театрі ім. М. Куліша з 1999 року.

Рубльова неодноразово була членом журі обласних та міських вокальних конкурсів.

Ружена Рубльова зрадила Україну (скріншот з YouTube)

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Херсон