В Охматдиті врятували малюка з роз'єднаним стравоходом: Ростик вперше почав їсти у 7 місяців

Київські лікарі врятували малюка з вродженою аномалією розвитку, при якій стравохід представлений двома сліпими сегментами, а його верхня частина з'єднується з дихальними шляхами. Дитина з діагнозом атрезія стравоходу з проксимально-стравохідною норицею не могла їсти та дихати повноцінно.

Про це передали у Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України "Охматдит" на сторінці у Facebook .

Надійшов маленький Ростик із Житомирської області на апараті штучної вентиляції повітря у відділення інтенсивної терапії новонароджених ще у травні минулого року. Тоді дитині було лише кілька днів від народження.

Щоб роз'єднати верхню частину стравоходу з дихальними шляхами терміново було проведено хірургічну операцію, що дозволило вивести хлопчика з гастростому, і дитина почала самостійно дихати, а також отримала можливість отримувати харчування у шлунок.

Після операцій Ростик понад місяць перебував у лікарні та проходив важкий етап реабілітації. Медики зазначили, що наступні кілька тижнів малюк знаходився вдома, проте все ще потребував "кропіткого догляду з використанням особливої апаратури, яку опанували батьки".

"Далі хлопчика чекала повторна госпіталізація та етапні операції, направлені на відновлення прохідності власного стравоходу. Саме тоді під час комп’ютерної томографії радіологи "Охматдиту" виявили у дитини ваду магістральних судин, через що медики звернулися до своїх колег із Центру дитячої кардіології та кардіохірургії", - йдеться у публікації.

Лікарі "Охматдиту" врятували малюка, який не міг харчуватися та дихати повноцінно (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Так, лікарі вирішили провести мініінвазивну операцію для розширення зон звуження магістральних судин.

Хірурги "Охматдиту" провели дитині ще чотири операції, спрямовані на відновлення власного стравоходу.

Як пояснює хірург відділення хірургії новонароджених НДСЛ Олег Янчук, це найновіша для України та світу методика, названа на честь американського хірурга Джона Фокера.

"Це унікальна практика, коли накладаються шви на сегменти стравоходу, далі кінці швів виводяться назовні зі створенням помірного натягу, що стимулює ріст власного стравоходу. Вперше таку операцію в "Охматдиті" провели у 2018 році", - розповів він.

Маленькому Ростику провели серію хірургічних операцій (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Після проведення хірургічного втручання Ростик тривалий час перебував у важкому стані у реанімації. Але, зазначають у "Охматдиті", 6 місяців тяжкого лікування дали результат - лікарі відтворили власний стравохід у хлопчика. Вперше малюк скуштував їжу у віці 7 місяців.

Тепер завдяки фахівцям НДСЛ дитина їде додому, де на неї чекають 8 братиків та сестричок.

В "Охматдиті" додали, що в лікуванні хлопчика були залучені спеціалісти відділень інтенсивної терапії новонароджених, хірургії новонароджених, анестезіології та інтенсивної терапії з ЕКМО, Центру радіології, відділення гострої реабілітації, анестезіології, хірурги відділення ендоскопії, педіатри, масажисти, лабораторія.

Лікарі "Охматдиту" провели серію складних операцій, рятуючи дитину з вродженою аномалією розвитку (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)