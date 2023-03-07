Родились на 22 неделе: как врачи спасали самых недоношенных детей в мире (фото)

Близнецы Адия и Адриал Надараджа из Канады родились на 126 дней раньше срока. Этим они установили новый рекорд в книге Гиннеса, побив предыдущий, который был 125 дней. Недавно братик и сестричка праздновали свой первый день рождения.

Об этом пишут на сайте BBC.

Что известно о малышах-рекордсменах

Адия и Адриал Надараджа родились в больнице Маунт-Синай в Торонто 126 днями раньше, когда их мать, Шакина Раджендрам, была ровно на 22 неделе беременности.

При рождении Адия весила 330 граммов, а Адриал - 420 граммов. Мама деток рассказывает, что чувствовала схватки еще на 21 неделе. Тогда врачи не давали детям на жизнь никакого шанса, а если бы они родились раньше 22 недели, их не спасали бы.

Самые недоношенные дети в мире после рождения Адия и Адриал (фото: bbc.com)

"Я просто расплакалась", - говорит мама близнецов, описывая, что она чувствовала, когда воды отошли слишком рано.

Несмотря на сильное кровотечение, она сказала, что делала все возможное, чтобы "удержать детей" еще несколько часов. Ей это удалось.

Младенцы были на грани жизни и смерти. Их кожа была почти прозрачной, глаза слились. Им нужна была искусственная вентиляция легких, а среди других осложнений, угрожавших жизни, обнаружили кровоизлияние в мозг.

Родители твердо намерены бороться за жизнь их детей до последнего (фото: bbc.com)

Большинство канадских больниц не предоставляют реанимацию и интенсивную терапию детям, рожденным раньше 23 недель беременности. Однако нашлось одно заведение, которое помогло семье. По злой шутке судьбы, это была та самая больница, в которой у Шакины произошел выкидыш во время первой беременности.

"Никто из нас не знал, какими будут долгосрочные последствия медицинских проблем близнецов; однако одно было наверняка - их родители никогда не потеряют надежды", - написал неонатолог Пракеш Шах.

Недавно Адия и Адриал отметили свой первый день рождения. Сейчас младенцы чувствуют себя отлично, хотя и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Младенцы стали рекордсменами среди недоношенных детей в мире по книге рекордов Гиннеса (фото: bbc.com)