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Наркоман со шприцем прогнал детей с площадки: фото и детали ЧП в Киеве

STYLERПроисшествия    09.10.2019 - 08:55
Наркоман со шприцем прогнал детей с площадки: фото и детали ЧП в Киеве
В Киеве наркоман прогнал детей с площадки (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошло ЧП на детской площадке

В Киеве на одной из детских площадок произошел вопиющий инцидент. Мужчина пришел туда со шприцем и наркотиками и прогнул гуляющих там детей, чтоб не мешали "поправить здоровье". Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

ЧП случилось в жилом массиве "Виноградарь" на проспекте Свободы в субботу, 5 октября.

Поскольку дети были уже немаленькие - от 10 до 14 лет - они не растерялись и вызвали полицию.

Прибывшие патрульные нашли "героя" на месте. Вел он себя неадекватно, и при поверхностной проверке у него выявили вещества, похожие на наркотические, а также шприц.

Наркоман со шприцем прогнал детей с площадки: фото и детали ЧП в Киеве

В Киеве наркоман прогнал детей с площадки (Патрульная полиция Киева)

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая продолжила разбирательства с неадекватом.

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