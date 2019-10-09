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Наркоман зі шприцом прогнав дітей з майданчика: фото і деталі НП у Києві

STYLERПодії    09.10.2019 - 08:55
Наркоман зі шприцом прогнав дітей з майданчика: фото і деталі НП у Києві
У Києві наркоман прогнав дітей з майданчика (колаж: РБК-Україна)

У Києві сталася НП на дитячому майданчику

У Києві на одному з дитячих майданчиків стався кричущий інцидент. Чоловік прийшов туди зі шприцом і наркотиками і прогнул дітей, щоб не заважали "поправити здоров'я". Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

НП сталася в житловому масиві "Виноградар" на проспекті Свободи у суботу, 5 жовтня.

Оскільки діти були вже чималенькі - від 10 до 14 років - вони не розгубилися і викликали поліцію.

Прибули патрульні знайшли "героя" на місці. Вів він себе неадекватно, і при поверхневій перевірці у нього виявили речовини, схожі на наркотичні, а також шприц.

Наркоман зі шприцом прогнав дітей з майданчика: фото і деталі НП у Києві

У Києві наркоман прогнав дітей з майданчика (Патрульна поліція Києва)

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка продовжила розбиратися з неадекватом.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі голий чоловік кидався на перехожих.

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