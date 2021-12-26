Нарколог рассказал, что категорически нельзя пить и есть в новогоднюю ночь

Очень скоро украинцы встретят Новый год 2022, частыми атрибутами которого являются сытный ночной ужин и возлияния. Многие уже утром 1-го января начинают жалеть о подорванном здоровье, но этого можно избежать.
Что нельзя есть и пить в новогоднюю ночь, в Facebook рассказал украинский врач-нарколог Евгений Скрипник.
Врач говорит, что чем меньше сахара в напитке, тем лучше. Отдайте предпочтение брюту - сухому игристому вину.
А вот сладкое и полусладкое игристое очень вредно. Не стоит также сочетать сладости (к примеру, шоколад) с вином.
Врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.
От алкоголя совсем следует отказаться беременным, кормящим младенцев мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Медик говорит, что перед застольем не стоит употреблять растительное или сливочное масло, чтобы не пьянеть. Это всего лишь миф.
Как и прием активированного угля перед употреблением алкоголя. В этом нет никакого смысла.
Евгений Скрипник советует встречать Новый год не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя.
Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между приветствиями, "тостами" делать большие перерывы и больше двигаться, танцевать, прогулки на улице и тому подобное.
Ночью печень должна отдыхать, а не перерабатывать жирную, сладкую еду в сочетании с алкоголем.
Поэтому в новогоднюю ночь - минимум алкоголя и минимум еды.
Утром с похмельным синдромом лучше не бороться новой порцией алкоголя.
Пейте побольше жидкости (вода, компот, узвар и прочее), так как алкоголь обладает мочегонным действием.
От головной боли вам поможет аспирин, парацетамол, ибупрофен. Если чувствуете себя плохо, измерьте артериальное давление.
А вот рассол лучше не употреблять, ведь он содержит много соли, что наоборот вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления.
На второй день выйдите на улицу, прогуляйтесь, покатайтесь на санках.
И помните, что алкоголь у здорового человека полностью выводится через 3 суток!
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