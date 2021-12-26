Нарколог розповів, що категорично не можна пити і їсти в новорічну ніч

Дуже скоро українці зустрінуть Новий рік 2022, частими атрибутами якого є ситна нічна вечеря і море алкоголю. Багато хто вже вранці 1-го січня починає шкодувати про підірване здоров'я, але цього можна уникнути.
Що не можна їсти і пити в новорічну ніч, в Facebook розповів український лікар-нарколог Євген Скрипник.
Лікар каже, що чим менше цукру в напої, тим краще. Віддайте перевагу брюту - сухому ігристому вину.
А ось солодке і напівсолодке ігристе дуже шкідливо. Не варто також поєднувати солодощі (наприклад, шоколад) з вином.
Лікар нагадав, що безпечної дози алкоголю не існує.
Від алкоголю зовсім слід відмовитися вагітним, годуючим немовлят мамам, людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями.
Медик каже, що перед застіллям не варто вживати рослинне або вершкове масло, щоб не п'яніти. Це всього лише міф.
Як і прийом активованого вугілля перед вживанням алкоголю. У цьому немає ніякого сенсу.
Євген Скрипник радить зустрічати Новий рік не з порожнім шлунком, а за 2-3 години трохи поїсти, без вживання алкоголю.
Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду, між привітаннями, "тостами" робити великі перерви і більше рухатися, танцювати, прогулянки на вулиці тощо.
Вночі печінка повинна відпочивати, а не переробляти жирну, солодку їжу в поєднанні з алкоголем.
Тому в новорічну ніч - мінімум алкоголю і мінімум їжі.
Вранці з похмільним синдромом краще не боротися новою порцією алкоголю.
Пийте побільше рідини (вода, компот, узвар та інше), так як алкоголь має сечогінну дію.
Від головного болю вам допоможе аспірин, парацетамол, ібупрофен. Якщо відчуваєте себе погано, виміряйте артеріальний тиск.
А ось розсіл краще не вживати, адже він містить багато солі, що навпаки викликає затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску.
На другий день вийдіть на вулицю, прогуляйтеся, покатайтеся на санках.
І пам'ятайте, що алкоголь у здорової людини повністю виводиться через 3 доби!
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