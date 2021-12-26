Нарколог розповів, що категорично не можна пити і їсти в новорічну ніч

Яке "Шампанське" краще вибрати?

Лікар каже, що чим менше цукру в напої, тим краще. Віддайте перевагу брюту - сухому ігристому вину.

А ось солодке і напівсолодке ігристе дуже шкідливо. Не варто також поєднувати солодощі (наприклад, шоколад) з вином.

Рекомендації лікаря-нарколога по алкоголю

Віддайте перевагу сухому білому вину (негазованому). Але не більше двох келихів - максимум 250 мл.

Якщо ви вживаєте вино або більш міцні напої, то не змішуйте їх.

Змішування газованих напоїв (кола, пепсі, спрайт) і алкогольних напоїв (віскі, горілка і т. п.) прискорить всмоктування алкоголю і призведе до швидкого сп'яніння.

Щодо "підвищення градуса" - це міф і шкідливо для організму! Якщо вживаєте алкогольні напої, то вживайте один.

Якщо, без міцних напоїв ніяк, то максимум 40-60 мл.

Лікар нагадав, що безпечної дози алкоголю не існує.

Від алкоголю зовсім слід відмовитися вагітним, годуючим немовлят мамам, людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями.

Міфи про способи "не п'яніти"

Медик каже, що перед застіллям не варто вживати рослинне або вершкове масло, щоб не п'яніти. Це всього лише міф.

Як і прийом активованого вугілля перед вживанням алкоголю. У цьому немає ніякого сенсу.

Що можна і не можна їсти під час новорічного застілля

Євген Скрипник радить зустрічати Новий рік не з порожнім шлунком, а за 2-3 години трохи поїсти, без вживання алкоголю.

Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду, між привітаннями, "тостами" робити великі перерви і більше рухатися, танцювати, прогулянки на вулиці тощо.

Вночі печінка повинна відпочивати, а не переробляти жирну, солодку їжу в поєднанні з алкоголем.

Тому в новорічну ніч - мінімум алкоголю і мінімум їжі.

Якщо все ж перебрали...

Вранці з похмільним синдромом краще не боротися новою порцією алкоголю.

Пийте побільше рідини (вода, компот, узвар та інше), так як алкоголь має сечогінну дію.

Від головного болю вам допоможе аспірин, парацетамол, ібупрофен. Якщо відчуваєте себе погано, виміряйте артеріальний тиск.

А ось розсіл краще не вживати, адже він містить багато солі, що навпаки викликає затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску.

На другий день вийдіть на вулицю, прогуляйтеся, покатайтеся на санках.

І пам'ятайте, що алкоголь у здорової людини повністю виводиться через 3 доби!