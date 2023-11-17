Нарешті це сталося! Microsoft вперше випустила Windows для Mac і iPhone

Програма Windows App надає користувачам можливість підключення до різноманітних віддалених робочих столів, включаючи Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або навіть до особистого комп'ютера з віддаленим робочим столом.

Віддалені робочі столи у Windows App (скриншот: Microsoft)

Зі скріншота видно, що програма поєднує список хмарних ПК з окремими програмами, що забезпечує можливість користувачам запускати програми, встановлені на віддалених ПК, прямо з інтерфейсу Windows App.

Незважаючи на твердження Microsoft про доступність програми для Windows, MacOS, iOS, iPadOS, версія для Android поки недоступна. Можливо, в майбутньому розробники додадуть і її.

Крім того, Microsoft оголосила про кілька значних покращень у службі Windows 365, включаючи підтримку графічних процесорів, нові можливості штучного інтелекту, водяні знаки для хмарних ПК та багато іншого.