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Нарешті це сталося! Microsoft вперше випустила Windows для Mac і iPhone

Windows App для iOS, iPad та Mac (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft анонсувала інноваційну програму під назвою "Windows App", призначену для віддаленого підключення до комп'ютерів з операційною системою Windows з будь-якого пристрою. Попередня версія цієї програми вже доступна для платформ Windows, MacOS, iOS, iPadOS, а також у форматі веб-версії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт Microsoft Learn.

Програма Windows App надає користувачам можливість підключення до різноманітних віддалених робочих столів, включаючи Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або навіть до особистого комп'ютера з віддаленим робочим столом.

Віддалені робочі столи у Windows App (скриншот: Microsoft)

Зі скріншота видно, що програма поєднує список хмарних ПК з окремими програмами, що забезпечує можливість користувачам запускати програми, встановлені на віддалених ПК, прямо з інтерфейсу Windows App.

Незважаючи на твердження Microsoft про доступність програми для Windows, MacOS, iOS, iPadOS, версія для Android поки недоступна. Можливо, в майбутньому розробники додадуть і її.

Крім того, Microsoft оголосила про кілька значних покращень у службі Windows 365, включаючи підтримку графічних процесорів, нові можливості штучного інтелекту, водяні знаки для хмарних ПК та багато іншого.

Раніше ми писали про функції та переваги нової Windows 11.

А ще у нас є матеріал про версію Windows 11 для застарілих і слабких ПК.

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