"Нарешті сім'я докупи". Захисник Маріуполя Діанов возз'єднався з дружиною після розлучення (фото)

Діанов відсвяткував день народження в оточенні близьких

Морський піхотинець розмістив у своїх соцмережах серію світлин.

На першій з них чоловік задуває свічку на торті, який тримає його колишня обраниця, а поруч стоїть їхня донька Катерина.

Михайло Діанов з родиною (фото: instagram.com/dianovmiha)

"Нарешті сім'я докупи!" - підписав знімок Михайло.

На наступному фото родина також позує утрьох.

"Доця, мама і тато. Обожнюю тих двох…." - додав Діанов.

Михайло Діанов з родиною (фото: instagram.com/dianovmiha)

Зазначимо, що захисник "Азовсталі" мало говорить про свою сім’ю. Лише відомо, що він розлучився з дружиною більше 12 років тому.

Однак чоловік не приховує того, що досі кохає її і хоче все повернути. Правда, не наважується зробити перший крок, тому що не хоче отримати відмову.

Для довідки

Михайло Діанов є одним із захисників "Азовсталі", чиї портрети були опубліковані прес-службою "Азова" 10 травня.

Михайло Діанов (фото: instagram.com/dianovmiha)

Під кінець того ж місяця він разом з іншими захисниками Маріуполя покинув завод.

21 вересня чоловік повернувся в Україну у результаті обміну полоненими. У межах цього обміну з російського полону було звільнено 214 осіб, включно з 10 іноземцями.

Морпіх повернувся із серйозними фізичними проблемами: він мав травму руки, у ній бракувало 4 см кістки.

Михайло Діанов з родиною (фото: Facebook-сторінка захисника)

У середині грудня Діанова прооперували у США.