"Наконец-то семья вместе". Защитник Мариуполя Дианов воссоединился с женой после развода (фото)

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов воссоединился с женой, с которой он развелся 12 лет назад.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram воина.
Морской пехотинец разместил в своих соцсетях серию фотографий.
На первой из них мужчина задувает свечу на торте, которую держит его бывшая избранница, а рядом стоит их дочь Екатерина.
Михаил Дианов с семьей (фото: instagram.com/dianovmiha)
"Наконец-то семья вместе!" - подписал снимок Михаил.
На следующем фото семья также позирует втроем.
"Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих…." - добавил Дианов.
Михаил Дианов с семьей (фото: instagram.com/dianovmiha)
Отметим, что защитник "Азовстали" мало говорит о своей семье. Только известно, что он развелся с женой более 12 лет назад.
Однако мужчина не скрывает того, что до сих пор любит ее и хочет все вернуть. Правда, не решается сделать первый шаг, потому что не хочет получить отказ.
Михаил Дианов - один из защитников "Азовстали", чьи портреты были опубликованы пресс-службой "Азова" 10 мая.
Михаил Дианов (фото: instagram.com/dianovmiha)
К концу того же месяца он вместе с другими защитниками Мариуполя покинул завод.
21 сентября мужчина вернулся в Украину в результате обмена пленными. В рамках этого обмена из российского плена было освобождено 214 человек, включая 10 иностранцев.
Морпих вернулся с серьезными физическими проблемами: у него была травма руки, в ней не хватало 4 см кости.
Михаил Дианов с семьей (фото: Facebook-страница защитника)
В средине декабря Дианова прооперировали в США.
Недавно известный актер Дмитрий Сова рассказал о службе в ВСУ.
Также Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области.