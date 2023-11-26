"Наконец-то семья вместе". Защитник Мариуполя Дианов воссоединился с женой после развода (фото)

Дианов отпраздновал день рождения в окружении близких

Морской пехотинец разместил в своих соцсетях серию фотографий.

На первой из них мужчина задувает свечу на торте, которую держит его бывшая избранница, а рядом стоит их дочь Екатерина.

Михаил Дианов с семьей (фото: instagram.com/dianovmiha)

"Наконец-то семья вместе!" - подписал снимок Михаил.

На следующем фото семья также позирует втроем.

"Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих…." - добавил Дианов.

Михаил Дианов с семьей (фото: instagram.com/dianovmiha)

Отметим, что защитник "Азовстали" мало говорит о своей семье. Только известно, что он развелся с женой более 12 лет назад.

Однако мужчина не скрывает того, что до сих пор любит ее и хочет все вернуть. Правда, не решается сделать первый шаг, потому что не хочет получить отказ.

Для справки

Михаил Дианов - один из защитников "Азовстали", чьи портреты были опубликованы пресс-службой "Азова" 10 мая.

Михаил Дианов (фото: instagram.com/dianovmiha)

К концу того же месяца он вместе с другими защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября мужчина вернулся в Украину в результате обмена пленными. В рамках этого обмена из российского плена было освобождено 214 человек, включая 10 иностранцев.

Морпих вернулся с серьезными физическими проблемами: у него была травма руки, в ней не хватало 4 см кости.

Михаил Дианов с семьей (фото: Facebook-страница защитника)

В средине декабря Дианова прооперировали в США.