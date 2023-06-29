Нарешті! Instagram ускладнить надсилання дікпіків

Як працюватиме нова функція

Наразі тестують версію, яка обмежить надсилання повідомлення людині, яка не підписана на вас. А якщо ви напишете їй у запити на листування, то зможете додавати лише текстові повідомлення - і жодних фото чи відео, доки співрозмовник прийме запит.

"На практиці це означає, що люди більше не зможуть отримувати небажані зображення чи відео від людей, за якими вони не стежать", - пояснили своє рішення в Меtа.

У запити на листування можна буде надсилати тільки текстові повідомлення без жодних фото та відео (фото: about.fb.com)

Що спонукало до таких змін

В дослідженні, проведеному в США, було виявлено, що з 8 720 запитів на повідомлення понад 6% мали вміст, який порушував інструкції щодо контенту Instagram.

В одному з випадків невідомий чоловік надіслав незнайомій йому жінці понад 20 відвертих відео!

Минулого року Instagram тестував методи фільтрації небажаних фотографій оголеного тіла, надісланих в особистих повідомленнях. Тоді запрацювала функція, яка фільтрує запити, які містять образливі слова, фрази та емодзі.

Водночас Instagram заявив, що зловживання запитами на листування є особливою проблемою для людей з великою кількістю підписників - блогерів і лідерів думок.

Наразі соціальна мережа тестує нову функцію та планує зробити її доступною для понад одного мільярда користувачів у всьому світі після завершення пробної версії.