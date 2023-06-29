Наконец-то! Instagram усложнит отправку дикпиков

Как будет работать новая функция

Сейчас тестируют версию, которая ограничит отправку сообщения человеку, который не подписан на вас. А если вы напишете ему в запросы на переписку, то сможете добавлять только текстовые сообщения - и никаких фото или видео, пока собеседник не примет запрос.

"На практике это означает, что люди больше не смогут получать нежелательные изображения или видео от людей, за которыми они не следят", - объяснили свое решение в Меtа.

В запросы на переписку можно будет отправлять только текстовые сообщения без фото и видео (фото: about.fb.com)

Что побудило к таким изменениям

В исследовании, проведенном в США, было обнаружено, что из 8 720 запросов на сообщения более 6% имели содержание, которое нарушало инструкции по контенту Instagram.

В одном из случаев неизвестный мужчина прислал незнакомой ему женщине более 20 откровенных видео!

В прошлом году Instagram тестировал методы фильтрации нежелательных фотографий обнаженного тела, отправленных в личных сообщениях. Тогда заработала функция, фильтрующая запросы, содержащие оскорбительные слова, фразы и эмодзи.

В то же время Instagram заявил, что злоупотребление запросами на переписку является особой проблемой для людей с большим количеством подписчиков - блогеров и лидеров мнений.

Сейчас социальная сеть тестирует новую функцию и планирует сделать ее доступной более чем одному миллиарду пользователей во всем мире после завершения пробной версии.