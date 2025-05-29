Наконец-то есть точный список: что можно и нельзя брать в ручную кладь в самолет в 2025-м
Путешествуя самолетом, важно знать, что именно разрешено брать с собой в ручную кладь. Какие именно вещи не нужно сдавать в багаж?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых распространенных категориях вещей, которые часто берут с собой пассажиры, и дает советы, как подготовить ручную кладь в соответствии с правилами.
Личные вещи: что разрешено?
Некоторые предметы личного пользования можно брать с собой в салон без дополнительной оплаты или с ограничениями.
Аккумуляторы: до 3 штук в заводской упаковке, обязательно с документами.
Аксессуары для вязания: разрешен крючок, но вязание во время взлета и посадки запрещено.
Гитара: разрешается только с приобретением отдельного багажного места, вес не более 75 кг, обязательно в плотном чехле.
Рисование: можно перевозить карандаши с мягким грифелем, не заостренные, в упаковке размером до 20×20 см.
Детская коляска: условия перевозки зависят от конкретной авиакомпании.
Ноутбук: допускается в ручную кладь, размер до 55×35×25 см, вес до 12 кг.
Ручка: разрешено, но не более 20×20 см.
Цветы: разрешено при условии, что вид растения разрешен для перевозки. Букет или горшок должен быть в герметичной упаковке до 55×40×20 см.
Еда и напитки: еда и напитки
Пищевые продукты можно брать с собой, но нужно соблюдать ограничения, особенно в отношении жидкостей.
Алкоголь: крепость не более 70 градусов, объем до 100 мл, тара - прозрачный пакет с застежкой.
Вода: не более 100 мл, только в оригинальной таре.
Йогурт: подпадает под правила для жидкостей - до 100 мл.
Торт, конфеты, фрукты: разрешено в герметичной или оригинальной упаковке, вес не более 2 кг.
Если взять с собой в ручную кладь неразрешенные вещи, то возникнут проблемы на борту самолета (фото: Freepik.com)
Медикаменты
Во время перелетов пассажиры часто имеют с собой медикаменты. Для их перевозки также есть ограничения.
Жидкие лекарства: не более 10 единиц, каждая не превышает 100 мл, в пакете с застежкой.
Таблетки: в герметичной упаковке, не более 5 упаковок. Если лекарства содержат сильнодействующие компоненты, нужен рецепт на английском языке с нотариальным заверением.
Средства гигиены и косметика
Личная гигиена и косметика разрешены, однако обязательно соблюдать ограничения на объем и способ упаковки.
Дезодорант, шампунь, тональный крем: до 100 мл, в прозрачном пакете или оригинальной упаковке.
Духи: 100 мл, в плотно закрытом пакете.
Контактные линзы: в закрытой упаковке, жидкость не более 100 мл.
Фен, плойка: размер не более 55×40×20 см, хранение в плотно закрытом пакете.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Trip Advisor, Lifehacker, Piligrim.ua.